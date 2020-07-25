Тысячи жителей Орши пришли на митинг Светланы Тихановской (Видео, Онлайн)3
- 25.07.2020, 12:09
- 4,259
(Обновляется) Люди встречают выступление кандидата в президенты овациями.
Кандидат в президенты Светлана Тихановская вместе с представительницами поддержавших ее штабов Марией Колесниковой и Вероникой Цепкало проводит легальный агитационный митинг в Орше.
В встреча с жителями Орши началась в 12.00, в парке Героев возле кургана Бессмертия.
12.39 На митинге уже - несколько тысяч человек. Люди поют "Стены рухнут!". "Орша - вы крутые!", - говорит ведущий митинга.
12.37 "Я не хочу быть президентом более, чем полгода. Извините, что у меня не вскружилась голова, что я не "зазвездилась", хоть мне и говорят, что я луч света в темном царстве", - говорит Светлана Тихановская. Люди прерывают ее возгоасами: "Света! Света!". "Но чтобы у нас был новый президент, вам надо прийти именно 9 августа на участки и проголосовать за меня, чтобы мы могли построить новую, светлую Беларусь", - сказала Светлана Тихановская.
12.35 Светлана Тихановская обратилась к военным: "Не делайте этого! Вы есть белорусы. И мы есть белорусы. Мы одна семья и мы один народ. Не стоит сталкивать нас лбами. Подумайте - это все останется на вашей совести".
12.31 "Я сравниваю нас с тремя речками, которые объединились и плывут. И сейчас эти три потока сносят на своей цели все препятствия, которые отделяют нас от нашей цели - честных и свободных выборов", - говорит Светлана Тихановская о себе и поддержавших ее Веронике Цепкало и Марии Колесниковой. "Власти испугались наших мужин, и теперь нам надо вести Беларусь в светлое прекрасное будущее. Вместе - нам не страшно, вместе - мы победим! Мы - сила, и вы - тоже сила!", - говорит Тихановская. Люди аплодируют.
12.27 "Я иду на выборы, чтобы победить и в течение полугода назначить новые, справедливые президентские выборы", - заявила Тихановская. Люди отвечают овацией и скандируют "Молодец! Молодец!".
12.26 Светлана Тихановская напомнила о провокации против Сергея Тихановского в Гродно. Люди скандируют: "Позор!". "Но Сергей не теряет бодрости духа, он верит в вас, он верит в белорусский народ, он верит, что вы 9 августа сможете изменить свое будущее", - говорит Тихановская. Люди аплодируют.
12.24 Орша - за Тихановскую. Тысячи человек сопровождают речь кандидата в президенты аплодисментами.
12.21 Людей уже - около двух тысяч.
12.20 Люди скандируют "Свободу политзаключенным!".
12.19 Светлана Тихановская рассказала жителям Орши, что "мой муж находится за решеткой, а вместе с ним - и известный в Орше блогер Дмитрий Козлов (Серый кот). Их посадили за то, что они хотели донести до людей правду. Свободу политзаключенным!"
12.18 На митинге собралось уже более 1000 человек.
12.17 Светлана Тихановская выступает перед жителями Орши по-белорусски: "Мы паедзем па усёй краіне і 9 жніўня падцвердзім, што - Жыве Беларусь!"
12.00 Люди все прибывают, в парке собралось уже около 1000 человек.
11.50 Еще до начала митинга на встречу со Светланой Тихановской пришли сотни жителей города.