Тысячи жителей Орши пришли на митинг Светланы Тихановской (Видео, Онлайн) 3 25.07.2020, 12:09

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Фото: «Радыё Свабода»

(Обновляется) Люди встречают выступление кандидата в президенты овациями.

Кандидат в президенты Светлана Тихановская вместе с представительницами поддержавших ее штабов Марией Колесниковой и Вероникой Цепкало проводит легальный агитационный митинг в Орше.

В встреча с жителями Орши началась в 12.00, в парке Героев возле кургана Бессмертия.

12.39 На митинге уже - несколько тысяч человек. Люди поют "Стены рухнут!". "Орша - вы крутые!", - говорит ведущий митинга.

12.37 "Я не хочу быть президентом более, чем полгода. Извините, что у меня не вскружилась голова, что я не "зазвездилась", хоть мне и говорят, что я луч света в темном царстве", - говорит Светлана Тихановская. Люди прерывают ее возгоасами: "Света! Света!". "Но чтобы у нас был новый президент, вам надо прийти именно 9 августа на участки и проголосовать за меня, чтобы мы могли построить новую, светлую Беларусь", - сказала Светлана Тихановская.

12.35 Светлана Тихановская обратилась к военным: "Не делайте этого! Вы есть белорусы. И мы есть белорусы. Мы одна семья и мы один народ. Не стоит сталкивать нас лбами. Подумайте - это все останется на вашей совести".

12.31 "Я сравниваю нас с тремя речками, которые объединились и плывут. И сейчас эти три потока сносят на своей цели все препятствия, которые отделяют нас от нашей цели - честных и свободных выборов", - говорит Светлана Тихановская о себе и поддержавших ее Веронике Цепкало и Марии Колесниковой. "Власти испугались наших мужин, и теперь нам надо вести Беларусь в светлое прекрасное будущее. Вместе - нам не страшно, вместе - мы победим! Мы - сила, и вы - тоже сила!", - говорит Тихановская. Люди аплодируют.

12.27 "Я иду на выборы, чтобы победить и в течение полугода назначить новые, справедливые президентские выборы", - заявила Тихановская. Люди отвечают овацией и скандируют "Молодец! Молодец!".

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»

12.26 Светлана Тихановская напомнила о провокации против Сергея Тихановского в Гродно. Люди скандируют: "Позор!". "Но Сергей не теряет бодрости духа, он верит в вас, он верит в белорусский народ, он верит, что вы 9 августа сможете изменить свое будущее", - говорит Тихановская. Люди аплодируют.

12.24 Орша - за Тихановскую. Тысячи человек сопровождают речь кандидата в президенты аплодисментами.

12.21 Людей уже - около двух тысяч.

12.20 Люди скандируют "Свободу политзаключенным!".

12.19 Светлана Тихановская рассказала жителям Орши, что "мой муж находится за решеткой, а вместе с ним - и известный в Орше блогер Дмитрий Козлов (Серый кот). Их посадили за то, что они хотели донести до людей правду. Свободу политзаключенным!"

12.18 На митинге собралось уже более 1000 человек.

Фото: «Наша Ніва»

12.17 Светлана Тихановская выступает перед жителями Орши по-белорусски: "Мы паедзем па усёй краіне і 9 жніўня падцвердзім, што - Жыве Беларусь!"

12.00 Люди все прибывают, в парке собралось уже около 1000 человек.

11.50 Еще до начала митинга на встречу со Светланой Тихановской пришли сотни жителей города.