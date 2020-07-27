Цена аренды квартир в городах Италии упала до исторического минимума 27.07.2020, 14:18

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В лидерах по падению цен — Милан, Турин, Флоренция.

Стоимость месячной аренды однокомнатной квартиры в крупных городах Италии упала в среднем на 70 евро в период апреля-июня 2020 года. Это самое резкое квартальное падение цены за период ведения современной статистики, отслеживающей динамику данного показателя, сообщает агентство по недвижимости HousingAnywhere в обновленном индексе International rent index for apartments, пишет liga.net.

В Турине также падение цены составило 7,8% с 881 евро в месяц на конец первого квартала до 812 евро на начало июля.

Во Флоренции аренда сократилась за указанный период с 986 евро до 918 евро (падение на 6,9%).

Агентство отмечает, что среди других крупных европейских городов только в Берлине зафиксировано значительное сокращение стоимости аренды жилья (на 5% за второй квартал до 1 086 евро).

В остальных европейских городах ставка месячной аренды однокомнатной кварты в центре сократилась незначительно: максимум на 2,4% (Валенсия, Мадрид). А в некоторых даже выросла: Мюнхене (на 0,5%), Гааге (0,3%) и Вене (на 3,5%).