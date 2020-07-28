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Cтало известно, на что Польша потратит деньги из Фонда восстановления ЕС

  • 28.07.2020, 11:39
Cтало известно, на что Польша потратит деньги из Фонда восстановления ЕС
Фото: charter97.org

Премьер Матеуш Моравецкий раскрыл детали.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что хочет, чтобы деньги Европейского союза, которые выделяются на борьбу с последствиями кризиса, вызванного коронавирусом, были в распоряжении стран-членов ЕС в начале следующего года. Варшава должна получить более 700 миллиардов злотых, почти 159 миллиардов евро, - о такой сумме польская делегация договорилась в Брюсселе, пишет «Польское радио».

Глава польского правительства сказал, что чем быстрее будут выделены средства, тем лучше будет экономическая ситуация. Он добавил, что деньги будут потрачены, среди прочего, на экологию и цифровизацию.

«Это значительная сумма. Польша снова стала самым большим бенефициаром политики сплочения. На дороги, на виадуки, на железную дорогу, на волоконно-оптические линии связи – на все это мы будем выделять средства. Конечно, внушительные суммы пойдут на аграрную политику», - сказал Матеуш Моравецкий.

Премьер-министр выразил надежду, что евродепутаты все же проголосуют за договоренность по новому бюджету Евросоюза.


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