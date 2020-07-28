Китай попал в финансовую ловушку 28.07.2020, 21:18

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Правительство Китая столкнется с непростым выбором экономической политики во второй половине этого года.

Если оно ослабит фискальную политику, то государственные доходы значительно просядут, а сокращение расходов приведет к ужасным последствиям. Об этом пишет lenta.ru со ссылкой на Project Syndicate.

Китай попал в финансовую ловушку: власти должны снизить расходы, чтобы предотвратить увеличение дефицита, но тогда экономика может вырасти менее чем на 2,5 процента. Тогда в стране нельзя будет создать запланированные рабочие места, что также негативно отразится на макроэкономической стабильности Китая.

В первом квартале этого года ВВП страны сократился на 6,8 процента в годовом выражении. Но экономика начала восстанавливаться и выросла на 3,2 процента во втором квартале. По прогнозам экспертов, годовой рост может составить 2,5 процента.

Потребительский сектор, на который приходится 55 процентов ВВП Китая, упал на 3,9 процента во втором квартале. Это произошло из-за снижения платежеспособности населения на фоне кризиса. Правительство должно разработать дополнительные меры для стимулирования спроса, отмечает издание.

В мае стало известно, что Пекин впервые с 1994 года не стал устанавливать целевые показатели по росту ВВП на 2020 год. Власти объяснили такое решение неопределенностью в связи с пандемией.