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За неделю продуктовая корзина белоруса подорожала больше, чем на 1%

  • 3.07.2020, 11:09
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За неделю продуктовая корзина белоруса подорожала больше, чем на 1%

Пострадают наиболее уязвимые слои населения.

«Ковидономика» опубликовала новые данные по ценам на продукты, входящие в продуктовую корзину семьи из четырех человек, используемую при расчете бюджета прожиточного минимума, пишет «Завтра твоей страны».

На 22 июня стоимость такой продуктовой корзины на одного человека в месяц составляла 132.34 рубля. В течение недели стоимость увеличивалась и к 28 июня составила 133.91 рублей, то есть за неделю корзина подорожала на 1.18%.

А стоимость корзины 28 июня выше на 8.12% стоимости 7 апреля, когда трекинг цен был начат.

C 22 по 28 июня подорожали огурцы, фрукты и молоко. Вместе с тем цены снизились на крупу гречневую и муку пшеничную.

Цены мониторятся на сайте с услугой доставки. В продуктовую корзину входят 42 группы товаров. Для каждой группы выбирается самая дешевая альтернатива. Иногда цена изменяется в связи с заменой товара в группе.

«Индекс цен на продукты не является отражением инфляции, — поясняют авторы мониторинга. — Во-первых, при расчете инфляции (индекса потребительских цен) учитывается более широкий набор продуктов. Во-вторых, кроме продуктов туда входят непродовольственные товары и услуги. Кроме того, экономический шок, вызванный COVID-19, может серьезно изменять структуру спроса, а значит, цены на разные группы товаров могут двигаться разнонаправлено. Цены также могут расти в первую очередь в онлайн-ритейле».

Однако поскольку в качестве набора продуктов выбрана корзина для расчета бюджета прожиточного минимума, а продукты занимают значительную часть расходов для людей с невысоким уровнем доходов, динамика цен на продуктовую корзину хорошо отражает динамику цен для наиболее уязвимых слоев населения.


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