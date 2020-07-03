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Какой будет погода в июле

  • 3.07.2020, 19:54
  • 2,618
Какой будет погода в июле
иллюстрационное Фото

Прогноз синоптиков.

По прогнозу синоптиков, июль ожидается теплее обычного на 1−2 градуса.

Например, 4 июля будет облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории страны, днем преимущественно по юго-востоку пройдут кратковременные дожди, пишет tut.by со ссылкой на Белгидромет.

В юго-восточных районах местами грозы, ночью сильные дожди. Ветер западный, северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью от +12°С по северо-западу до +20°С по юго-востоку страны, днем +21…27 °C.

В воскресенье ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь ночью по юго-востоку, а днем в северо-западных районах республики кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-западный, западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +11…16 °C, по юго-востоку до +18°С, днем +23…29 °C.

В начале следующей недели атмосферное давление подрастет, и короткие летние дожди ожидаются только местами. Температура воздуха 6 июля минимальная ночью +12…18°С, максимальная днем +25… 31 °C, по северо-западу прохладнее +22…24 °C.


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