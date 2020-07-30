Несладко с финансами: «Атлант» уволит более 400 человек 14 30.07.2020, 11:31

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иллюстрационное фото tut.by

Завод вынужден идти на непопулярные меры.

Завод по производству бытовой техники «Атлант» продолжает сокращать персонал. В этом году предприятие уволит свыше 420 человек, пишут naviny.by.

Таким образом, за год персонал «Атланта» сократится на 6,1% — до 6512 человек. В прошлом году он сократился на 5,1% — с 7308 до 6935 человек. Такая информация содержится в недавно опубликованной отчетности компании за прошлый год.

Долги выросли, убытки остались

Производитель холодильников и стиральных машин принимает непопулярные меры для стабилизации финансового положения и сохранения платежеспособности.

Второй год подряд «Атлант» несет потери. Размер чистого убытка предприятия за 2019 год составил 31,56 млн рублей против 48,56 млн в 2018 году. Причиной таких финансовых результатов названы колебания курсов валют, что обусловлено высокой долей импорта из зарубежных стран, а также резкое обострение ценовой конкуренции.

Текущие обязательства «Атланта» на конец прошлого года превысили текущие активы на 185,64 млн рублей. Разрыв ликвидности предприятие намерено финансировать за счет кредитов.

Задолженность предприятия по кредитам и займам за прошлый год выросла почти на 8% до 308,69 млн рублей, что соответствует стоимости активов баланса на 70,9%.

Предприятие сообщило, что провело результативную работу с банками по снижению процентных ставок, увеличению сроков кредитования, использования форм торгового финансирования, привлечению дополнительных заимствований для покрытия дефицита ликвидности.

«Атлант» исправно платил по долгам и процентам, поэтому пользуется хорошей репутацией и не имеет проблем с привлечением дополнительного финансирования, сказано в отчетности.

В январе—апреле этого года завод бытовой техники погасил кредиты на сумму в 107 млн рублей, привлек — на сумму в 114 млн рублей. Основным кредитором «Атланта» является «Беларусбанк».

Для улучшения финансового положения завод бытовой техники, как говорится в отчетности, постоянно сокращает затраты, модернизирует производство, ведет переговоры с поставщиками материалов и комплектующих для увеличения сроков оплаты.

В начале июля «Атлант» лично проинспектировал Лукашенко. Свой визит он анонсировал еще в начале этого года, когда поменял директора на заводе. Лукашенко признался, что работа предприятия его «давно напрягала», потому что там «несладко с финансами».

Между тем, по данным Белстата, в первом полугодии производство холодильников и морозильников в Беларуси сократилось на 9,6% (до 372,9 тысячи штук), стиральных машина — на 13,1% (до 84,4 тысячи штук) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Экспортные поставки холодильников, морозильников и холодильного оборудования за пять месяцев снизились на 11,6% (до 232,7 тысячи штук), стиральных машин — на 7,2% (до 53,5 тысячи штук). В денежном выражении поставки из Беларуси по сравнению с январем—маем прошлого года снизились на 16,9% (до 45,9 млн долларов) и на 6,4% (до 9 млн долларов), соответственно.

По итогам аудита за прошлый год заявлялось о существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности предприятия непрерывно продолжать свою работу и, соответственно, выполнять свои обязательства.

Но, как сказано в отчетности, в случае финансовой несостоятельности основной акционер готов оказать финансовую поддержку. Основным акционером «Атланта» является Госкомимущество. Ему принадлежит 62,17% акций.

Ранее циркулировала информации о возможой продаже «Атланта» китайским инвесторам.