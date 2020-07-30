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Арт-группа «Кто, кроме нас» записала манифест об объединении белорусов

  • 30.07.2020, 15:25
  • 1,338
Арт-группа «Кто, кроме нас» записала манифест об объединении белорусов

Потому что нас — больше.

Молодые художники Андрей Анро и Василиса Полянина основали арт-группу «Кто, кроме нас» и записали видеоманифест об объединении, сообщает «Радыё Свабода».

«Мы призываем: объединяться!
Потому что мы больше
Потому что нас больше
чем один человек
и система
Потому что мы сами, мы вместе
и нас не сломать!
Не сдвинуть!
Не разделить!
Мы призываем
Объединяться!
Потому что уже достало
каждому в горле уже стоит
Хватит это терпеть!
Хватит!», - говорится в манифесте.


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