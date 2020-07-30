Арт-группа «Кто, кроме нас» записала манифест об объединении белорусов 30.07.2020, 15:25

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Потому что нас — больше.

Молодые художники Андрей Анро и Василиса Полянина основали арт-группу «Кто, кроме нас» и записали видеоманифест об объединении, сообщает «Радыё Свабода».

«Мы призываем: объединяться!Потому что мы большеПотому что нас большечем один человеки системаПотому что мы сами, мы вместеи нас не сломать!Не сдвинуть!Не разделить!Мы призываемОбъединяться!Потому что уже досталокаждому в горле уже стоитХватит это терпеть!Хватит!», - говорится в манифесте.