Искусственный интеллект вывел формулу идеальных отношений 2 30.07.2020, 15:39

1,428

В новом масштабном исследовании было изучено более 11 000 пар.

Международная исследовательская группа узнала, что самый важный фактор успешных отношений — это убежденность каждого в том, что другой человек полностью предан, пишет «Популярная механика».

Другие показатели успешных отношений включают в себя чувство близости, признательности и сексуального удовлетворения, говорится в исследовании. Это первая работа в истории, в которой были использованы алгоритмы машинного обучения для прогнозирования удовлетворенности отношениями.

«Удовлетворенность романтическими отношениями имеет важное значение для здоровья, благополучия и производительности», — сказала Саманта Джоэл, один из авторов работы. «Но исследования факторов качества отношений часто ограничены объемом и проводятся в отдельных лабораториях».

В новом масштабном исследовании было изучено более 11 000 пар. В ходе работы ученые хотели ответить на извечный вопрос: что может предсказать, насколько счастлив я буду со своим партнером? Ученые использовали метод машинного обучения и искусственного интеллекта, чтобы учесть все возможные комбинации факторов (гораздо больше, чем один исследователь мог бы проанализировать за всю свою жизнь), чтобы найти наиболее важные параметры для удовлетворенности отношениями.

Согласно исследованию такие факторы, как «преданность», «признательность» и «сексуальное удовлетворение», составляют почти половину важности в качестве отношений.

Ученые отмечают, что существуют и индивидуальные характеристики партнера, которые сильно влияют на отношения. Они объясняют 21% различий в качестве отношений. Пять главных индивидуальных характеристик, наиболее влияющих на будущее пары, это: «удовлетворенность жизнью», «негативная эмоциональность», «депрессия», «невротическая привязанность» и «тревожно-избегающая привязанность». Исследователи также подчеркивают, что некоторые личные факторы объясняют только 5% в удовлетворенности отношениями. Другими словами, удовлетворенность отношениями не объясняется какими-то отдельными характеристиками партнера. Однако это не означает, что выбор конкретного романтического партнера не имеет значения.