Савченко на трех языках обратилась к Лукашенко с просьбой освободить политзаключенных 2 4.07.2020, 10:44

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НАДЕЖДА САВЧЕНКО

ФОТО: EPA

Обращение экс-нардеп Украины опубликовала «как бывший политузник».

Бывший народный депутат Украины, экс-военнослужащая Надежда Савченко поздравила белорусский народ с Днем независимости Беларуси и попросила Лукашенко освободить всех политических заключенных, об этом она написала в Facebook 3 июля.

Обращение к Лукашенко Савченко опубликовала на трех языках: украинском, белорусском и русском.

"Наивысшее достижение лидера – уметь взрастить себе достойную замену и вовремя передать власть, чтобы еще успеть проконтролировать верность пути в будущее своего государства. Верх такого мастерства в государственном управлении демонстрировали не многие лидеры в истории человечества. По моему мнению, вы на такую мудрость способны. Это осторожный и верный путь, которым стоит пройти, чтобы не разрушить и не утопить свою страну в крови", – отметила экс-нардеп.

Савченко обратилась к Лукашенко "как политузник в России и Украине" с просьбой освободить из заключения 24 человек, которые признаны белорусскими правозащитниками и мировым сообществом узниками совести.

1. Николай Статкевич

2. Ольга Николайчик

3. Владимир Дударев

4. Светлана Купреева

5. Сергей Тихановский

6. Дмитрий Фурманов

7. Вергилий Ушак

8. Александр Аранович

9. Артем Саков

10. Василий Бобровский

11. Владимир Наумик

12. Андрей Новиков

13. Сергей Петрухин

14. Владимир Неронский

15. Александр Кабанов

16. Владимир Цыганович

17. Дмитрий Козлов

18. Игорь Лосик

19. Виктор Бабарико

20. Эдуард Бабарико

21. Иван Комар

22. Никита Емельянов

23. Михаил Жемчужный

24. Павел Северинец