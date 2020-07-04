Фотофакт: Белорусы Москвы передают соотечественникам слова поддержки и солидарности

Фотофакт: Белорусы Москвы передают соотечественникам слова поддержки и солидарности1
- 4.07.2020, 16:23
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Белорусы собрались на «подпольную» встречу солидарности на ВДНХ в столице РФ.
Несмотря на препятствия со стороны силовиков, белорусы собрались на встречу солидарности на ВДНХ в Москве.
Подписчик телеграм-канала МКБ рассказывал подробности:
- На месте нас уже ждала парочка тихарей с Родины и местная полиция. К счастью, никого не задержали, а патрули катались с включенными мигалками по пешеходным зонам в поисках пикетчиков.