Фотофакт: Бело-красно-белые флаги около Лувра 4 5.07.2020, 21:53

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Франция с нами.

Около Лувра во Франции состоялась акция солидарности при участии белорусов и неравнодушных местных жителей.

Участники удивили французов тем, что Марк Шагал наш, рассказывали историю Беларуси, заодно предлагали подписать петицию за освобождение политзаключенных, пишет телеграм-канал «Мая краіна Беларусь»

Подходило много туристов из Беларуси, дальнобойщики из Беларуси, россияне, поляки и граждане других стран. Участники также раздали все заранее подготовленные для акции информационные материалы.