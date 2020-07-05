Фотофакт: Бело-красно-белые флаги около Лувра

Фотофакт: Бело-красно-белые флаги около Лувра4
- 5.07.2020, 21:53
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Франция с нами.
Около Лувра во Франции состоялась акция солидарности при участии белорусов и неравнодушных местных жителей.
Участники удивили французов тем, что Марк Шагал наш, рассказывали историю Беларуси, заодно предлагали подписать петицию за освобождение политзаключенных, пишет телеграм-канал «Мая краіна Беларусь»
Подходило много туристов из Беларуси, дальнобойщики из Беларуси, россияне, поляки и граждане других стран. Участники также раздали все заранее подготовленные для акции информационные материалы.