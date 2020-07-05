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Фотофакт: Бело-красно-белые флаги около Лувра

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  • 5.07.2020, 21:53
  • 1,763
Фотофакт: Бело-красно-белые флаги около Лувра

Франция с нами.

Около Лувра во Франции состоялась акция солидарности при участии белорусов и неравнодушных местных жителей.

Участники удивили французов тем, что Марк Шагал наш, рассказывали историю Беларуси, заодно предлагали подписать петицию за освобождение политзаключенных, пишет телеграм-канал «Мая краіна Беларусь»

Подходило много туристов из Беларуси, дальнобойщики из Беларуси, россияне, поляки и граждане других стран. Участники также раздали все заранее подготовленные для акции информационные материалы.


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