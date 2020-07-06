«Давайте бойкотировать все мероприятия оккупантов» 6 6.07.2020, 9:23

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Фото: dreamstime

Пустые площади и улицы 3 июля стали шоком для властей.

Представьте только что будет, если такое делать ежедневно на протяжении месяца. Даже не месяца – недели. Идея от читателя телеграм-канала Баста:

- Одна из лучших форм протеста, которая получается у нас – это пассивный протест, - пишет он. - Пустые площади и улицы 3 июля стали шоком даже для меня, я уже не говорю про Сашу и его чиновников-прихлебателей. "Парад пленных" в Минске – очень красноречивое зрелище. Прекрасно было все – от выражений лиц до уронившей букет Кочановой.

Представьте только что будет, если такое делать ежедневно на протяжении месяца. Даже не месяца – недели. Бойкотировать все мероприятия оккупантов. Не ходить на работу. Просто сидеть дома. Ну и по вечерам греметь и музыку включать, само собой.

Запастись продуктами. По возможности "заболеть". Народный карантин в борьбе с лукашистской заразой. Просто подумайте над идеей.

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