Саша, просто уходи, заканчивай клоунаду 14 6.07.2020, 11:35

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Фото: Reuters

Пока еще есть шанс совершить взрослый поступок.

Читатель Telegram-канала "Баста!" обратился к Лукашенко и призвал его снять свою кандидатуру.

"Дед устарел, страна и люди его переросли, - пишет читатель. - Мы гораздо эффективнее без него. И каждый на своем месте знает, что делать. Просто нас не спрашивали никогда, наше мнение никого не интересовало.

Железнодорожник знает все слабые стороны и пробелы в процессах, милиционер знает, как лучше работать на своем участке, фермеры знают, как провести уборочную эффективнее вместо того, чтобы устраивать показуху, врачи знают, как организовать карантин и лечить коронавирус.

И наоборот, все, чего ты, Саша, касаешься своими неумелыми руками, рушится и приходит в упадок.

Уходи! Заканчивай клоунаду! С каждым днем все больше стыда за твои речи и действия.

Мы выросли, мы тебя переросли, тебе уже не догнать нас, как бы быстро ты не бежал со своими "абяцанками". Точка невозврата пройдена.

Просто уходи, не жди переговоров 9 августа. Тогда придется уходить с позором. Под аплодисменты миллионов людей.

Сейчас пока еще есть шанс совершить взрослый поступок, неординарный для диктатора".

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