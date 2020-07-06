Минчанин: Где же «социальное государство»? В 18 резиденциях? 10 6.07.2020, 13:52

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Фотo: svaboda.org

Многие белорусы уже готовы идти до конца.

Telegram-канал "Баста!" публикует отрывок из письма жителя Минска, в котором он рассказывает о жизни простых белорусов.

"В 80-х мы получили двухкомнатную квартиру в Серебрянке, тогда очень радовались этому, - пишет он. - До этого жили в однокомнатной квартирке двумя семьями, тремя поколениями, то есть старики, мы, их дети с женами и наши дети.

Мы с женой переехали, у нас всего трое сыновей. Дети выросли, теперь у них свои дети а мы уже почти старики, но мы опять живем все вместе.

Все работают, но общежитие получить нереально, снимать жилье дорого, а купить или построить – это из области фантастики.

И вот мне интересно, где все то благополучие, о котором Лукашенко нам рассказывает нам постоянно?

Моя двоюродная сестра живет в Канаде, уже больше 10 лет на пенсии, у нее тоже дети и внуки. Там нет сказок по телевизору, но зато есть жилье у каждого, причем жилье хорошее, а она, как пенсионер, еще и получает кучу льгот, и для нее это жилье почти бесплатное в плане коммуналки.

Так где же "социальное государство"? В 18-и резиденциях? В дворцах чиновников?

Мы всей семьей готовы идти до конца, потому что то, как мы живем, на жизнь не похоже совсем".

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