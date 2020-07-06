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В Беларуси объявили штормовое предупреждение

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  • 6.07.2020, 15:12
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В Беларуси объявили штормовое предупреждение

По предварительному прогнозу, со вторника в стране станет прохладнее.

На вторую половину дня понедельника и ночь вторника синоптики объявили оранжевый уровень опасности, сообщает Белгидромет Минприроды. Нас ждут грозы, ливни и сильный ветер, пишет tut.by.

«6 июля с 15.00 до 21.00 по северо-западной половине республики ожидаются грозы, при грозах местами сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15−18 м/с. Комплекс неблагоприятных явлений в течение ночи 7 июля распространится на большую часть страны, в дневные часы грозы и местами сильные ливни сохранятся в юго-восточных районах», — предупреждают синоптики.

Днем 6 июля в юго-восточных районах республики максимальная температура воздуха достигнет +30…32ºC градусов.

В Минске гроза ожидается с 18.00 до 21.00, при грозе местами по городу шквалистое усиление ветра порывами до 15−18 м/с. Непогода сохранится и ночью.

По предварительному прогнозу, со вторника в стране станет прохладнее, ожидаются дожди и грозы.

Рекомендации МЧС

При грозе:

• Чтобы избежать поражения молнией, по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы.

• Во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн.

• Отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов.

• Если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в автомобиле.

При сильных ливнях:

• Воздержитесь от поездок по городу, по возможности оставайтесь в квартире или на работе. Включите средства проводного и радиовещания.

• Если сильный дождь застал вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Постарайтесь укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления.

• Если здание (помещение), в котором вы находитесь, подтапливает, постарайтесь покинуть его и перейти на ближайшую возвышенность.

• Если покинуть здание нельзя, поднимитесь на верхние этажи, выключите электричество и газ, плотно закройте окна, двери и сообщите о своем местонахождении в дежурную службу МЧС по тел. 101.

При сильном ветре:

• Уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу.

• Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

• Находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

• Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).


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