В Беларуси объявили штормовое предупреждение

В Беларуси объявили штормовое предупреждение1
- 6.07.2020, 15:12
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По предварительному прогнозу, со вторника в стране станет прохладнее.
На вторую половину дня понедельника и ночь вторника синоптики объявили оранжевый уровень опасности, сообщает Белгидромет Минприроды. Нас ждут грозы, ливни и сильный ветер, пишет tut.by.
«6 июля с 15.00 до 21.00 по северо-западной половине республики ожидаются грозы, при грозах местами сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15−18 м/с. Комплекс неблагоприятных явлений в течение ночи 7 июля распространится на большую часть страны, в дневные часы грозы и местами сильные ливни сохранятся в юго-восточных районах», — предупреждают синоптики.
Днем 6 июля в юго-восточных районах республики максимальная температура воздуха достигнет +30…32ºC градусов.
В Минске гроза ожидается с 18.00 до 21.00, при грозе местами по городу шквалистое усиление ветра порывами до 15−18 м/с. Непогода сохранится и ночью.
По предварительному прогнозу, со вторника в стране станет прохладнее, ожидаются дожди и грозы.
Рекомендации МЧС
При грозе:
• Чтобы избежать поражения молнией, по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы.
• Во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн.
• Отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов.
• Если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в автомобиле.
При сильных ливнях:
• Воздержитесь от поездок по городу, по возможности оставайтесь в квартире или на работе. Включите средства проводного и радиовещания.
• Если сильный дождь застал вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Постарайтесь укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления.
• Если здание (помещение), в котором вы находитесь, подтапливает, постарайтесь покинуть его и перейти на ближайшую возвышенность.
• Если покинуть здание нельзя, поднимитесь на верхние этажи, выключите электричество и газ, плотно закройте окна, двери и сообщите о своем местонахождении в дежурную службу МЧС по тел. 101.
При сильном ветре:
• Уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу.
• Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.
• Находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.
• Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).