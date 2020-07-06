закрыть
6 июля 2020, понедельник, 18:05
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

На Столинщине людей забирают в больницу целыми семьями

  • 6.07.2020, 16:56
  • 2,596
На Столинщине людей забирают в больницу целыми семьями
ФОТО: БЕЛАПАН

Глубинку Полесья атакует внебольничная пневмония.

По информации читателей "Медиа-Полесье", тревожная ситуация сложилась в деревне Ремель. Людей здесь госпитализируют целыми семьями. Первыми заболели певчие местной церкви, а вслед за ними – обычные прихожане. По версии сельчан, опасную легочную инфекцию в деревню могли завезти из Оздамичей, якобы, здешний церковный хор отпевал там покойника.

В соседней Мочули госпитализировали семейную пару, оба пенсионеры.

Население негодует. По официальной информации, коронавирус в Беларуси побежден, в сутки по стране заражается менее 300 человек, умирают – единицы. Народ успокоился и забыл о мерах предосторожности. И вот результат…


популярное за неделю

Мнение

«Вне политики» не бывает
«Вне политики» не бывает Андрей Ткачев
Как КГБ Беларуси оказывает давление на журналистов радио «Свобода»
Как КГБ Беларуси оказывает давление на журналистов радио «Свобода» Игорь Ильяш
Протесты на каждый день
Протесты на каждый день Ирина Халип
Спасти рядового неофита
Спасти рядового неофита Андрей Санников