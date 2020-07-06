На Столинщине людей забирают в больницу целыми семьями 6.07.2020, 16:56

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ФОТО: БЕЛАПАН

Глубинку Полесья атакует внебольничная пневмония.

По информации читателей "Медиа-Полесье", тревожная ситуация сложилась в деревне Ремель. Людей здесь госпитализируют целыми семьями. Первыми заболели певчие местной церкви, а вслед за ними – обычные прихожане. По версии сельчан, опасную легочную инфекцию в деревню могли завезти из Оздамичей, якобы, здешний церковный хор отпевал там покойника.

В соседней Мочули госпитализировали семейную пару, оба пенсионеры.

Население негодует. По официальной информации, коронавирус в Беларуси побежден, в сутки по стране заражается менее 300 человек, умирают – единицы. Народ успокоился и забыл о мерах предосторожности. И вот результат…