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Капитализация Amazon впервые превысила $1,5 трлн

  • 6.07.2020, 20:21
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Капитализация Amazon впервые превысила $1,5 трлн

Фондовые индексы США растут на фоне надежд на скорое восстановление американской экономики.

Среди лидеров роста — акции технологических компаний, в частности — Amazon. Бумаги американского ретейлера прибавили более 4% до $3015 по состоянию на 18:20 мск, свидетельствуют данные торгов. Они впервые пробили отметку $3000 и достигли исторического максимума, передает РБК.

Оптимизм инвесторов связан с позитивными данными о состоянии американской экономики. По данным Институт менеджмента снабжения (ISM), индекс деловой активности в сфере услуг в США в июне составил 57,1 пункта. В мае он составил 45,4 пункта, а аналитики ожидали роста до 50 пунктов. Это сильнейший месячный прирост этого индекса с момента начала учета данных по нему в 1997 году.

«Ситуация в экономике намного лучше, чем полагало большинство экономистов. Мы можем задержаться здесь на какое-то время до осени. Но я думаю, что осенью нас ждет «ракета». Думаю, что индекс S&P 500 будет торговаться выше 4000 пунктов в следующие 12 месяцев», — заявил в эфире CNBC в понедельник главный инвестиционный стратег Capital Wealth Planning Джефф Сот.

Кроме того, трейдеры обратили внимание на рост на рынках Азии и Европы. Как отметило агентство Reuters, китайские биржи выросли на 5% за счет достаточной ликвидности и и ожидания скорого восстановления деловой активности по сравнению с другими странами, еще сражающимися с последствиями коронавируса.

На торгах 6 июля индекс S&P 500 прибавил 1,33%, достигнув отметки 3170 пунктов. Высокотехнологичный индекс NASDAQ вырос на 2,46% до 10459 пунктов.


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