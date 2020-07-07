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Житель Столина: У нас люди болеют целыми семьями

  • 7.07.2020, 12:09
Житель Столина: У нас люди болеют целыми семьями

Несмотря на сиптомы коронавируса, пациентам ставят диагноз «пневмония».

Житель города Столина Брестской области, где в последнее время увеличилось количество заражений коронавирусом, рассказал сайту Сharter97.org об эпидемиологической ситуации в районе.

«В Столинском районе – беда с коронавирусом, - говорит он. - Болеют больше 20 человек в Больших и Малых Орлах, В Ремеле заболели сначала несколько человек из церковного хора, а потом инфекция распространилась и среди прихожан. Болеют целыми семьями, все симптомы «ковида», но диагноз все-равно ставят «пневмония».

В Давыд-Городке тоже много заболевших – продавцы из магазина, врачи из поликлиники.

В Столине кашляет каждый третий, двое соседей по дому – на самоизоляции. В ЦРБ госпитализируют единицы, только тех, кто в тяжелом состоянии, остальных всех оставляют лечиться дома и разносить заразу по соседям».


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