Эпидемия нищеты 2 7.07.2020, 15:49

3,421

Как коронавирус ударил по карманам россиян.

Из-за пандемии каждый пятый в России заявил о падении дохода, каждый десятый — о полной потере заработка. Если в феврале доля тех, кто живет на доход ниже 5 тысяч рублей в месяц составляла 6,9%, то в июне — 8,1%. Доля россиян с доходом ниже 15 тыс. рублей в месяц в феврале составляла 38,1%, в июне — уже 44,6%. Доля граждан страны с ежемесячным доходом выше 15 тыс. рублей в феврале составляла 61,8%, в июне - 55,3%, доля респондентов с доходом выше 25 тыс. рублей сократилась с 36,2% до 27,1%, пишет Telegram-канал "Мысли-НеМысли".

Наибольшее число россиян, согласно опросу, живут на доход от 5 тыс. до 15 тыс. рублей в месяц. В феврале доля этой группы составляла 31,2%, в июне - 36,5%. Доля россиян с доходом 25–35 тыс. рублей в феврале достигала 15,3%, в июне - 13%, с доходом 35–50 тыс. рублей в феврале составляла 11,5%, в июне - 8,5%, с доходом 50–100 тыс. рублей уменьшилась вдвое — с 7,6% до 3,5%. В карантин работу приостановили 15 млн человек, 680 тыс. из них попали под сокращения. У более, чем 60% россиян не было никаких сбережений до резкого ухудшения ситуации в экономике.

В общем, все как всегда: спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Из-за пандемии страна, если не на дне, то очень скоро там будет. Нищее население, не опять, а снова, один на один с кризисом: вынуждено экономить буквально на всем, даже на еде и товарах первой необходимости. Продолжается сокращение зарплат и рабочих мест, малый бизнес закрывается. Что делает власть, чтобы хоть как-то спасти положение? Ни-че-го. От слова "совсем". Ну то есть нам, конечно, регулярно впаривают тошнотворно позитивные новости про то, что все хорошо, а завтра будет еще лучше. Но, собственно, на этом отеческая забота о населении заканчивается.

А, да, еще придумывают всякие госпрограммы по кредитным каникулам, воспользоваться которыми в реальности не может добрая половина населения, которую в итоге ждут штрафы, пени и тому подобные "радости". Единственной "реальной" помощью остаются путинские 10 тысяч рублей на ребенка, которые повторили. Но и это больше репутационная мера, нежели поддержка населения.