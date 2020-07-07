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Украинские инженеры запустят ракету Antares в США

  • 7.07.2020, 21:48
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Украинские инженеры запустят ракету Antares в США
Фото: nasa.gov

Украинцы участвовали в электроиспытаниях первой ступени ракеты-носителя на острове Уоллопс.

Группа украинских специалистов работает над подготовкой к пуску ракеты-носителя Antares для американской корпорации Northrop Grumman. Об этом во вторник, 7 июля, сообщил Совет национальной безопасности и обороны Украины, передает korrespondent.net.

По его данным, группа сотрудников конструкторского бюро Южное и НПП Хартрон-Аркос в апреле этого года выехала в США для участия в подготовке к пуску Antares, запланированному на сентябрь.

После двухнедельного карантина в США группа приступила к работе, приняв участие в электроиспытаниях первой ступени ракеты-носителя в центре космических запусков на о. Уоллопс.

Northrop Grumman планирует с помощью Antares доставить грузы на международную космическую станцию по заказу NASA.

Напомним, основную конструкцию первой ступени американской ракеты-носителя среднего класса Antares создают украинские предприятия космической отрасли КБ Южное им. М.К. Янгеля и ПО Южный машиностроительный завод им. А.М. Макарова (оба г.Днепр) в кооперации с предприятиями Хартрон-АРКОС (Харьков), Хартрон-ЮКОМ (Запорожье), Чезара, Рапид (Чернигов) и др.


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