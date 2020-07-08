Американские ученые нашли способ прокормить еще 800 миллионов человек 6 8.07.2020, 11:29

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Население Земли постоянно увеличивается.

Ученые считают, что площади используемые под сельхозугодья могут прокормить еще 800 млн. человек. Для этого нужно будет не только строить новые хранилища для воды, а и реанимировать старые ирригационные системы, ранее считавшиеся неэффективными, пишет lenta.ua.

Так как население Земли постоянно увеличивается, нужно избежать голода. Под сельскохозяйственные площади уже используется 37% суши, поэтому расширять их просто некуда. Человек, вырубая леса, чтобы создать новые пастбища и поля, наносит вред экологии.

Специалисты, решили помочь человечеству справиться с такой непростой проблемой. Исследование проводили ученые из Калифорнийского университета (Беркли) в 130 основных зонах ведения сельского хозяйства. Им пришлось анализировать ирригацию этих земель, где выращивается почти вся растительная пища мира. Были составлены карты, как обеспечиваются эти площади водой.

По результатам исследования специалисты выяснили, что только пятая часть земли не испытывает дефицита влаги, а на остальной урожайность снижена.

Как считают авторы исследования, если построить новые хранилища для воды в Африке, России и Азии и восстановить старые ирригационные земли, получится прокормить еще 800 млн. человек. Используя этот способ, производители сельскохозяйственной продукции смогут сократить количество пресной воды на 20% для полива.