Россия на пути к пропасти 3 Виталий Портников

8.07.2020, 19:34

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Виталий Портников

Российский народ — не опора стареющего правителя.

Не успели еще высохнуть чернила под абсурдным приговором, вынесенным в Пскове журналистке Светлане Прокопьевой за ее профессиональную деятельность, как в Москве сообщили о задержании еще одного известного журналиста — бывшего корреспондента деловых изданий «Ведомости» и «Коммерсантъ» Ивана Сафронова, известного своими разоблачениями так называемой «оружейной мафии».

Сафронова подозревают в государственной измене и работе на одну из разведывательных служб европейских стран, — пишет Виталий Портников для Крым. реалии.

То, что эти события происходят аккурат после референдума, который позволил действующему президенту России Владимиру Путину переписать под себя Конституцию и получить возможность оставаться во власти на долгие годы — отнюдь не совпадение. Это, уверен, доказательство того, какой именно Россией собирается руководить Владимир Путин — Россией чекистского произвола. Потому что в сложившейся в России эпидемиологической, экономической и социальной ситуации, думаю, уже только спецслужбы, а вовсе не российский народ — опора стареющего правителя.

Вот эти спецслужбы и запугивают — прежде всего запугивают тех, кто хотя бы потенциально может рассказывать людям правду о той реальной ситуации, где они оказались. Похоже, границы свободы слова в России каждый день переносятся как можно ближе к пропасти, к тюремной решетке, к баланде и вертухаям. Уже не ближе к Путину, а ближе к Сталину. Уже вообще не должно быть никаких журналистов — только обслуга. Уже вообще не должно быть никаких активистов, правозащитников, просто порядочных людей — нужны только те, кто восхваляет власть. А у остальных простая задача — бояться.

И теперь ясно, зачем российскому президенту понадобился Крым. Не только как символ «собирания российских земель», не только как повод для разжигания шовинистического угара в стране. Но еще и как полигон.

Вначале — как полигон для фальшивого референдума: спустя шесть лет такой же проведут в самой России и «обнулят» Путина.

А затем — и как полигон для чекистского беспредела. Стоит напомнить, что нашего коллегу Николая Семену тоже преследовали именно за профессиональную деятельность. Стоит напомнить, что крымчанам тоже предъявляли и предъявляют нелепые обвинения в «шпионаже» и работе на украинские спецслужбы. Стоит напомнить, что тех, кто не согласен с властью, в Крыму арестовывают буквально «пачками», без разбора — только лишь для того, чтобы на оккупированном полуострове царила атмосфера страха.

И вот теперь такая же атмосфера страха, похоже, должна воцариться в самой России — потому что в стране, воздух которой не будет отравлен этой гнетущей атмосферой, путинский режим, уверен, просто не выстоит.

Виталий Портников, «Новое время»