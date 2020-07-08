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Спектакль-хит Купаловского покажут в автокинотеатре

  • 8.07.2020, 22:49
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Спектакль-хит Купаловского покажут в автокинотеатре
фото: kupalauski.by

Увидеть постановку в новом формате можно будет 10 июля.

Запись "Шляхтича Завальни, или Беларуси в фантастических рассказах", одного из самых популярных спектаклей из репертуара Купаловского театра, покажут на экране нового автокинотеатра в Минске.

Как сообщает kupalauski.by, увидеть постановку в новом формате можно будет 10 июля. Высококачественную запись спектакля покажут на большом светодиодном экране (14 на 8 метров) автокинотеатра по адресу проспект Победителей, 20,2 (он находится на площадке за Футбольным манежем). Начало в 20:30.

Подчеркивается, что "этот имиджевый проект создан специально для популяризации Купаловского театра и национальной культуры".

"Шляхтич Завальня, или Беларусь в фантастических рассказах” — это визитка театра. Его премьера состоялась год назад.


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