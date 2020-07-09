«Детям не будет стыдно за вас?»: экс-сотрудники МВД обращаются к бывшим коллегам 3 9.07.2020, 9:13

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ФОТО: SVABODA.ORG

Три истории о том, как оставаться человеком.

Белорусы, прежде далекие от политики, сегодня активно высказываются о событиях в стране. Не остались в стороне и экс-сотрудники органов внутренних дел, пишет gazetaby.com.

Они рассказывают о своей работе, о причинах ухода из силовых структур, напоминают бывшим коллегам о совести и призывают к соблюдению законов.

«Как на практике исполняется кредо «Служу закону, народу, айчыне»?»

–– Ушел потому, что периодически задействовали в массовых мероприятиях. Я не хотел в этом принимать участия. И не принимал, но не хотелось даже косвенно быть соучастником, — рассказывает «Еврорадио» Константин –– бывший оперуполномоченный уголовного розыска.

–– Также часто отвергались разумные инициативы и предложения со стороны сотрудников. Не было материальной базы: покупали за свой счет бумагу, часто не хватало компьютеров. Но это мелочи. На работу приходилось ходить шесть дней в неделю, а оплачивались, конечно же, только пять. Доплату за переработки и «сутки» отменили и заменили отгулами, в которые, конечно же, никто не отпускал.

Постоянные требования выполнить «план» по преступлениям, работа до ночи почти каждый день, никакой личной жизни, бумажная волокита... К тому же были требования удалиться из социальных сетей. Тех, кто высказывает какое-то недовольство, заваливали работой еще больше. Если не справлялся –– служебные проверки, лишения премий и надбавок, психологическое давление, — продолжает парень.

Сейчас он работает в сфере экшн-спорта и туризма.

Его пост-обращение в Инстаграме к бывшим коллегами набрал больше 26 тысяч лайков! Цитируем часть из него:

«Какие эмоции и чувства вызывает в тебе фото сотрудника в форме? Может, чувство безопасности? Когда я был совсем юн, именно последнее чувство всякий раз возникало во мне при виде милиционера. И я, как и многие знакомые ребята, хотевшие стать супергероями в погонах и защищать людей, встал на этот путь особо не раздумывая.

На протяжении двух с небольшим лет после окончания Академии МВД задавать вопросы было частью моей повседневной работы оперуполномоченным уголовного розыска. И я хочу задать вопрос всем действующим и бывшим сотрудникам органов внутренних дел. Как на практике сейчас исполняется заветное кредо «Служу закону, народу, айчыне»?

Как это кредо соотносится с тем, что происходит до, во время и после выборов? Как соотносятся между собой служба народу и задержания людей, которые мирным митингом хотят донести до холуев в высоких чинах: «Посмотрите, нам плохо, нам надоело, мы устали от пустых обещаний, мы хотим перемен»?

Как нарисованные протоколы и неотрепетированные лживые выступления милиционеров в суде после массовых задержаний соотносятся с законностью?

Как исполнение приказов некоторых маразматиков в погонах соотносится со службой отечеству?

Почему сотрудника, который понимает, что происходит в стране, и хочет отказаться от задержаний, предупреждают об уголовной ответственности за измену государству и под страхом получить от семи до пятнадцати (ст. 356 УК РБ) вынуждают идти против народа?»

Константин «дискредитировать правоохранительную систему» не хочет, но считает, что она могла бы работать эффективнее, если бы в ней присутствовало больше диалога и меньше «единоначалия и безоговорочного приказа».

–– Была и поддержка от некоторых руководителей, было много порядочных сотрудников в коллективе, попадались интересные дела. Но в какой-то момент осознание того, что не хочу работать в милиции (как и у 70-80% выпускников Академии МВД), перевесило, –– объясняет он, почему ушел из органов внутренних дел.

3 суточных наряда и 2 недели в казарме за отказ идти на хоккей

Денис Степура пять лет служил по контракту в минской милиции. На своей странице в Инстаграме экс-милиционер рассказывает, с какими ситуациями сталкивался во время работы, а также взывает к смелости бывших коллег.

«Людзі баяцца сказаць свае законнае «НЕ» пад страхам уяўных санкцый, хаця на практыцы мала хто спрабаваў гэта праверыць.

Я б не быў настолькі катэгарычным, калі б не праверыў шматразова тэорыю пасіўнага пратэсту на сваей шкуры падчас службы ў міліцыі. І ў большасці выпадкаў мне ўдавалася выходзіць сухім з вады, а тыя самыя ўяўныя санкцыі атрымаў толькі аднойчы, і яны былі нішто ў параўнанні з атрыманай маральнай перамогай.

Аднойчы ў Акадэміі МУС нам загадалі сабрацца на хакей у наш выходны дзень у цывільнай форме адзення, я гэты загад праігнараваў і застаўся дома, разумеючы, што рызыкую нарвацца на санкцыі за мой пасіўны пратэст. Натуральна, што пасля таго, як мяне не далічыліся на трыбуне, я быў выкліканы да камандзіра.

На пытанне, па якой прычыне я адсутнічаў на матчы, я адказаў сціпла без лішніх тлумачэнняў, што проста не хачу ў гэтым удзельнічаць, тым больш у свой законны выходны. Пакаранне было наступнае: тры сутачныя нарады па-за чаргой і засяленне на два тыдні ў казарму.

«Не так ужо і шмат за захаванне ўласнай годнасці», — падумаў я і з усмешкай адбыў пакаранне, затое пасля гэтага на хакей мяне ўжо больш не клікалі».

Сейчас Денис –– работник магазина национальной продукции Symbal.by.

«Ни один из тех, кто уволился, не пожалел об этом»

Артем Жадан 11 лет своей жизни проходил «в погонах». Расстался с ними в 2013 году. Не сожалеет.

–– Было общее разочарование от армии, накопившееся за несколько лет. Я должен был отслужить пять лет по своему первому контракту, но меня хватило на два года. Сейчас я работаю в компании по визовой поддержке и рад, что тогда уволился в 2013 году, –– рассказывает Артем «Еврорадио».

В Инстаграме в своем посте он делится воспоминаниями о службе и призывает не бояться менять свою жизнь:

«Я вырос в маленьком военном городке Витебской области. С малых лет примерял то фуражку отца, то пилотки знакомых.

Потом четыре года в Суворовском, присяга, пять на военном факультете — и вот ты красивый стоишь на плацу и получаешь первые долгожданные лейтенантские звездочки.

Я знаю, куда шел! Хотя нет... Я думал, что знаю! Это была детская иллюзия. Обидно, что наша армия превратилась из элиты страны в общество анонимных алкоголиков (сейчас я немного утрирую, офицеры тоже остались, но их очень мало). «Спасибо» Лукашенко за детскую мечту!

Меня хватило чуть меньше чем на два года. Я как сейчас помню тот день, когда сидел в служебном кабинете и мне на глаза попался сканворд. Я не смог разгадать даже половину слов. «Я деградирую…» Через четыре месяца я сложил свои погоны. Я начал свою жизнь с нуля: ни опыта, ни квартиры. Только долг перед армией $6700 и чистый лист.

Считанные единицы моих однокурсников продолжили служить в армии, и ни один из тех, кто уволился, не пожалел об этом! Не бойся менять свою жизнь, не бойся высказывать свое мнение».