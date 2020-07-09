Как будем освобождать наших лидеров и нашу страну? 20 9.07.2020, 14:31

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Фото: Reuters

Три вопроса от обычного белоруса.

Телеграм-канал "Баста!" опубликовал три вопроса от обычного белоруса к штабам кандидатов в президенты и к согражданам:

"У меня есть пару вопросов, - пишет он. - Возможно, кому-то будет не совсем приятно их слышать, но об этом многие говорят, поэтому эти вопросы должны прозвучать публично.

Вопросы эти – к командам Светланы Тихановской и Виктора Бабарико, а также к их сторонникам.

Я выходил на протесты в середине июня, я ставил подписи за альтернативных кандидатов. Таких, как я, - сотни тысяч. Месяц-полтора назад мы пошли за нашими лидерами, потому что поверили в них, потому что увидели, что у Саши действительно 3% и его можно победить, потому что просто все достало.

В связи с этим, первый вопрос – к штабам кандидатов в президенты.

После арестов Тихановского и Бабарико от вас не слышно ни внятной стратегии, ни плана победы на этих выборах. Нам не интересны идеи о "создании партии", о "наблюдении за фальсификациями и предъявлении результата этого наблюдения Западу", о "референдуме", который вы не проведете при диктатуре. Мы это слышали и раньше.

Как вы (естественно с нашим активным участием) планируете побеждать Сашу 9 августа?

Второй вопрос – тоже, в общем-то, к штабам.

Уже не осталось наивных, которые думают, что Саша будет выполнять законы, а борщеварка – считать голоса. Все же понимают, что без массовых уличных протестов наше участие или неучастие в выборах не имеет смысла. Почему вы не звали нас на улицы, когда арестовали Сергея Леонидовича и Виктора Дмитриевича? Почему вы не звали нас на улицы, когда наши подписи выкинули в мусорку? Почему это делают блогеры, СМИ, активисты но не вы?

Позовете ли, если никого из приличных кандидатов не зарегистрируют?

Третий вопрос – главный. И он не к штабам и командам. Он ко всем нам.

Как мы будем освобождать наших лидеров и нашу страну?

Подумайте над ответами. Это важно".

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