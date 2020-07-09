Пятрас Ауштрявичюс: Чаша терпения белорусов переполнена 9.07.2020, 17:08

Пятрас Ауштрявичюс

Режим не смог адекватно оценить настроения народа.

Сегодня в Европейском парламенте прошли дебаты по ситуации в Беларуси.

Сайт Сharter97.org приводит текст выступления докладчика Европарламента по Белариси, депуата от Литвы Пятраса Аушрявичюса.

— Сегодня в Беларуси мы наблюдаем систематическую и непрерывную имитацию избирательных процедур, созданных для торжественной цели — продления почти трехдесятилетнего авторитарного режима. Серьезные нарушения на выборах [в парламент] были зафиксированы БДИПЧ ОБСЕ, такая же схема применяется на текущих президентских выборах. Однако режим не смог адекватно оценить настроения белорусского народа. Общественное недовольство политикой правительства переполнило чашу терпения людей, и появление новых кандидатов в президенты зажгло надежду на перемены.

Белорусский режим застрял в прошлом. Чтобы сохранить власть, он продолжает идти по пути репрессий, запугивания, преследований и массовых арестов. Мирные демонстранты и прохожие избиваются и похищаются КГБ, а также подвергаются издевательствам и угрозам со стороны государственных СМИ. Главные кандидаты в президенты — Виктор Бабарико и Сергей Тихановский остаются в заключении, более 40 человек задержаны по политическим мотивам, более 400 человек были арестованы во время кампаний по сбору подписей и митингов в поддержку кандидатов в президенты. Cреди арестованных и заключенных в тюрьму есть журналисты и блогеры, в том числе от таких известных новостных организаций, как «Радио Свободная Европа» и Reuters.

Белорусский режим вернулся во времена узников совести. Через три года после своего освобождения бывший узник совести Николай Статкевич снова в тюрьме, еще одному оппозиционному лидеру Павлу Северинцу недавно продлили срок заключения.

Чтобы одержать победу белорусский режим готов использовать любые средства, даже спешить с запуском Островецкой атомной электростанции, которая не соответствует международным стандартам ядерной безопасности. Этот проект находится на самом западе [Беларуси], всего в 20 километрах от внешней границы ЕС, ядерная установка финансируется и разрабатывается Россией. Это еще один троянский конь для нашей европейской безопасности и энергетической безопасности.

Еще одним примером безразличия белорусского режима к своему народу является отрицание COVID-19. Белорусские власти проигнорировали рекомендации ВОЗ и из-за провокационного поведения по организации массовых мероприятий, вывели Беларусь вершину списка наиболее зараженных стран Европы. Это высокая цена политического популизма, когда жизни людей напрасно приносятся в жертву.

Я призываю институты ЕС разработать комплексную стратегию по Беларуси. Она должна основываться на европейской перспективе, уважении принципа суверенитета, демократического правления, свободных и справедливых выборов, плюралистического общества и международных стандартов ядерной безопасности.

Европейский Союз должен оставаться открытым и поддерживать белорусский народ. Наша поддержка Беларуси по преодолению COVID-19 никоим образом не может быть связана с поддержкой белорусского режима.

Наконец, ЕС должен извлечь урок о досрочном снятии санкций в 2016 году. Вариант с санкциями должен оставаться открытым и под постоянным надзором.

Жыве Беларусь!