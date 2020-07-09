Каждый четвертый белорус думает, что переболел коронавирусом 5 9.07.2020, 17:22

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Однако к врачам они не обращались.

В июне компания Satio провела исследование. Больше тысячи белорусов рассказали, как реагируют на ситуацию с коронавирусом, пишет kp.by.

Из участвовавших в опросе, 23,7% считают, что переболели коронавирусом. Это не те люди, у кого на руках подтвержденные тесты на ковид, - вывод они сделали сами. Почти у половины из них были симптомы, похожие на ковид. Многие говорили, что бывали в людных местах, ездили в транспорте, общались с коллегами - то есть имели риск заразиться коронавирусом. А каждый шестой из тех, кто считает себя переболевшим, признался, что бывал в местах, где позже произошла вспышка заболеваемости. Каждый десятый - контакт 1-го уровня. Правда, коронавирусная инфекция подтверждена официально у 2,3% опрошенных - это в 10 раз меньше тех, кто предполагает.

Интересно, что, несмотря на просьбы врачей при первом проявлении симптомов обращаться за помощью, большинство белорусов так не поступали. 77% из тех, кто подозревал, что болеет коронавирусом, к медикам не обратился. Больше половины сказали, что не пошли бы к врачу, даже оказавшись контактами.

27% из тех, кто уверен, что не болел коронавирусом, сказали, что обратились бы к врачу, если бы знали, что контактировали с заболевшим, 24% пошли бы к медикам только после проявления серьезных симптомов, а 48% - при симптомах любой степени тяжести.

29% рассказали, что скрывать болезнь вполне оправданно. Особенно такого мнения придерживается молодежь 18 - 24 лет и сотрудники частных компаний.

У участников опроса спросили, почему они не обращались за помощью, когда заподозрили у себя коронавирус? Самая серьезная причина - боялись заразиться в медучреждении, если все-таки здоровы. Некоторые не хотели отнимать время у врачей, надеялись, что пронесет. Другие не хотели оказаться в больнице из-за условий там или из-за того, что за время излечения в стационаре у них упадут доходы.