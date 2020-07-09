«В Могилеве каждый день привозят новых зараженных Covid-19»3
- 9.07.2020, 19:01
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Тестов не делают, ставят диагноз «пневмония».
"В Могилеве каждый день привозят новых зараженных Covid-19 как в областную больницу, так и в "инфекционку". Тестов не делают, ставят диагноз "пневмония" при очевидных симптомах коронавируса", - цитирует сотрудника Могилевской областной больницы телеграм-канал “Баста!”.
На фото - госпитализация жителя дома на улице Криулина в областном центре.
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