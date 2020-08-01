«Россия, выходи!» 1.08.2020, 13:15

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Фото: Reuters

Это уже 22-й день протестов в Хабаровске.

В Хабаровске прошли новые протесты в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. К привычным лозунгам «Свободу!» участники митинга добавили «Путина в отставку!». Об этом сообщает оппозиционный в России телеканал Дождь, пишет «Униан».

Это уже 22-й день протестов в городе. По официальным данным, в акции принимали участие более трех тысяч человек – вопреки дождю. Люди, среди прочего, выступают против назначения нового руководителя края Михаила Дегтярева. К лозунгам «Я/Мы Сергей Фургал» и «Россия, выходи!» добавились скандирование «Путина в отставку», «Дегтярев, уходи» и «Позор!» в адрес полиции.

Накануне в Хабаровске прошли первые аресты: арестовали блогера, который рассказывал о протестах в YouTube и водителя «фургалоавтомобиля» – обоих признали виновными в создании помех движению в ходе массовой акции.

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Фото: Reuters