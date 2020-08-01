закрыть
1 августа 2020, суббота, 14:26
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Россия, выходи!»

  • 1.08.2020, 13:15
  • 2,213
«Россия, выходи!»
Фото: Reuters

Это уже 22-й день протестов в Хабаровске.

В Хабаровске прошли новые протесты в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. К привычным лозунгам «Свободу!» участники митинга добавили «Путина в отставку!». Об этом сообщает оппозиционный в России телеканал Дождь, пишет «Униан».

Это уже 22-й день протестов в городе. По официальным данным, в акции принимали участие более трех тысяч человек – вопреки дождю. Люди, среди прочего, выступают против назначения нового руководителя края Михаила Дегтярева. К лозунгам «Я/Мы Сергей Фургал» и «Россия, выходи!» добавились скандирование «Путина в отставку», «Дегтярев, уходи» и «Позор!» в адрес полиции.

Накануне в Хабаровске прошли первые аресты: арестовали блогера, который рассказывал о протестах в YouTube и водителя «фургалоавтомобиля» – обоих признали виновными в создании помех движению в ходе массовой акции.

Фото: Reuters
Фото: Reuters
Фото: Reuters
Фото: Reuters
Фото: Reuters
Фото: Reuters
Фото: Reuters
Фото: Reuters
Фото: Reuters
Фото: Reuters
Фото: Reuters
Фото: Reuters
Фото: Reuters
Фото: Reuters

популярное за неделю

Мнение

Для кого Лукашенко устроил спектакль с ЧВК под Минском?
Для кого Лукашенко устроил спектакль с ЧВК под Минском? Ирина Халип
Группа «Альфа» должна немедленно арестовать Лукашенко
Группа «Альфа» должна немедленно арестовать Лукашенко Дмитрий Бондаренко
План победы
План победы Андрей Санников
Беларусь выбирает Плошчу
Беларусь выбирает Плошчу Владимир Халип