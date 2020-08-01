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Жириновский посоветовал Лукашенко сняться с выборов

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  • 1.08.2020, 16:00
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Жириновский посоветовал Лукашенко сняться с выборов

Он призвал диктатора провести «красивые выборы».

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на мероприятии в честь 50-летия его политической деятельности предложил Лукашенко снять свою кандидатуру с выборов, которые пройдут в стране 9 августа. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Власть — это надолго. Дорожка, самолеты, почетный караул, и все кланяются... Это самый страшный наркотик. Лукашенко не может оторваться», — считает Жириновский.

«Александр Григорьевич, оторвитесь вы... и проведите красивые выборы, сняв свою кандидатуру с выборов», — призвал лидер ЛДПР.


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