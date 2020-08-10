Стало известно, во сколько обойдется вакцина от COVID-19 для всех жителей Земли 10.08.2020, 17:23

В настоящее время выделено уже более 10 триллионов долларов финансовой помощи.

Сегодня, 10 августа, стало известно, что обеспечение всех людей на Земле вакциной от коронавируса, которая в настоящее время разрабатывается, потребует инвестиций в более $100 млрд.

Об этом на брифинге в Женеве заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус, пишет "Зеркало недели".

"Только для этой вакцины будет необходимо более 100 млрд долл. США, чтобы все люди имели к ней доступ", - сказал он.

Сумма может показаться завышенной, однако сейчас страны Большой двадцатки уже выделили более 10 триллионов долларов финансовой помощи для борьбы с последствиями пандемии.

Напомним, в связи с пандемией коронавируса в этом году не стоит ждать возвращения большого количества зрителей на спортивные соревнования.

Возвращение десятков тысяч болельщиков на футбольные матчи может стать катастрофой. Он объяснил это тем, что разрешение станет основой не только для большого скопления людей на стадионах, но и в общественном транспорте, в барах и клубах, где они обычно потом собираются.

Также сообщалось, что одновременно четыре украинские фармацевтические компании тестируют препараты для лечения коронавирусной болезни.