Житель Жлобина: Низкий поклон каждому, кто поступает по совести 6 11.08.2020, 17:28

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Назад пути уже нет!

Пишет участник протестов в Жлобине в телеграм-канале «Баста!»:

«До 4 утра народ не расходился. Милицию выматывали, бегая группами. Автомобилисты активно участвовали в протесте, также как и в Минске. Замечу, что в основной массе местные жлобинские хранители правопорядка, за исключением некоторых индивидов, выражают солидарность с жителями Жлобина насколько это возможно. Некоторые готовы уволиться из рядов милиции.

Спасибо Вам, мы понимаем, что каждому из Вас сейчас очень тяжело. Низкий поклон каждому, кто поступает по совести. Мы призываем Вас помочь остановить этот беспредел.

Интернет в городе недоступен или же работает с перебоями и очень медленно. Но в городе из-за этого информационный вакуум. Информацию жлобинчане получают по сарафанному радио, от родственников, живущих в Минске либо за границей.

Жлобинчане выражают солидарность с бастующими металлургами и готовы поддержать их. Мы также солидарны со всеми белорусами и призываем быть сильными, а органов правопорядка опомниться. Назад пути уже нет!

Жыве Беларусь!»