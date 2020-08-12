В Заславле ОМОН разгромил киоск и избил покупателей 12 12.08.2020, 9:40

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Это уже переходит все границы.

Читатель телеграм-канала «Баста!» рассказал о зверствах карателей в Заславле:

— Разгромили весь павильон. Вытащили двух парней, которые являлись просто случайными покупателями (парни заехали после работы за сигаретами). Били крайне жёстко, кидали на стеклянные витрины. Весь маленький торговый павильон разнесен, парни избиты и увезены в неизвестном нам направлении.

Хотели и девушек забрать, хватали за руки со зверской силой. Но после просьбы не забирать, так как дома ребенок, просто швырнули их в угол киоска и приказали заткнуться.

Это уже переходит все границы.