ЕС отказался признавать официальные результаты на выборах в Беларуси 15.08.2020, 8:26

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Об этом объявил высокий представитель по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель.

Государства Европейского союза согласились, что не будут принимать официальные "результаты" президентских выборов в Беларуси, объявленные ЦИК.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом объявил высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель, комментируя итоги переговоров глав МИД государств Евросоюза.

Боррель, в частности, подтвердил информацию о том, что ЕС договорился о введении санкций. "Начинается работа над санкциями в отношении тех, кто ответственен за насилие и фальсификации", - заявил он. Ранее о подготовке санкционного решения уже сообщали представители государств ЕС.

Кроме этого, шеф европейской дипломатии сообщил о совместном решении не признавать победу Лукашенко на выборах.

"ЕС не воспринимает (объявленные в пятницу) результаты выборов", - заявил Жозеп Боррель.

Как известно, для такого заявления от имени ЕС эту позицию должны поддержать все без исключения государства-члены, так внешнеполитические решения в ЕС одобряются консенсусом.