«Не видела дороги из-за слез» 1 15.08.2020, 14:15

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Как пенсионеры, айтишники, ИП из Ждановичей помогают пострадавшим.

«Приехали на Окрестина в полночь и развозили людей до семи утра», — рассказывает tut.by Кристина Бугаенко, как прошла одна из ее августовских ночей. Тысячи белорусов сейчас стараются помочь тем, кто пострадал от насилия во время мирных протестов в последние дни. А еще поддержать людей, которые часами стоят в цепях солидарности. Журналисты поговорили с людьми, которым не все равно.

Самодельные аптечки у подъездов и супергерои в очередях

Когда в Минске сотрудники ОМОНа только начали бегать по дворам и хватать даже случайных прохожих, многие жители спальников перестали закрывать двери в подъездах на ночь. Из окон многоэтажек кричали коды замков на дверях во время «хапуна» — так люди пытались спрятать тех, кто бежит от насилия на мирной акции.

У подъездов появились самодельные аптечки. Внутри — бинты для перевязки, медикаменты для первой помощи.

Минчане и жители других городов Беларуси стараются подбодрить и тех земляков, которые часами стоят в "цепях солидарности".

Кто-то приносит кофе, кто-то высовывается из окна автомобиля и дарит первой попавшейся девушке большого плюшевого медведя. Кто-то привозит воду, раздает конфеты и цветы или просто пытается развеселить. Вот два видео с атмосферой на улицах в последнюю неделю.

«На рынке в Ждановичах собирали людям помощь из палаток»

В приемное отделение больницы скорой медицинской помощи в Минске несколько дней везли помощь пациентам, которых туда привезли после разгонов митингов. Вода, салфетки, сок, гигиенические прокладки, памперсы, одноразовые пеленки — список можно продолжать.

Где-то там есть одежда, которую собрала Елена Ткачева, 59-летняя ипэшница из Ждановичей.

— Врачи из БСМП передали, что пострадавшим срочно нужна одежда! — рассказывает Елена. — Я обратилась к подругам, которые работают в секонде в Ждановичах. Вы бы видели, как люди собирали помощь! Не только секонд, но и новые вещи из палаток. Вези, говорят, дадим хоть мешок. Посетители рынка тоже присоединялись — тут же покупали штаны, трусы, чтобы передать раненым. Большой мешок отвезла.

По пути из БСМП обратно Елена «не видела дороги» из-за слез.

— Это как можно было издеваться над людьми? Хотите наказать — ну оштрафуйте, не знаю... Но так избивать?! Тут обозлились даже те, кто раньше был лояльным к власти. Не могу уже смотреть на эту ложь по телевизору. А люди у нас хорошие. Мне врач сказал, что ребята-айтишники привезли столько еды, что пациентам предостаточно.

«Развозили задержанных по домам, раздавали пиццу близким на Окрестина»

Влад Островский работает в крупной айтишной компании, ему 28 лет. Развозил людей, которых отпускали из Центра изоляции правонарушителей на Окрестина. За прошлые сутки ему удалось поспать всего пару часов.

— Но я не жалуюсь. Это осознанный выбор многих волонтеров. Главное, чтобы была польза людям.

В ночь с 13 на 14 августа власти объявили, что будут отпускать задержанных во время акций. Тогда белорусы кинули клич в соцсетях и телеграме, быстро объединились в группы и бросились помогать. Похожее уже было во время коллапса с водой в Минске в июне.

— На проспекте Дзержинского образовались пробки к Окрестина, было очень много водителей. Мне даже пришлось просить людей разойтись по домам, потому что такой поток осложнял координацию и нервировал сотрудников ЦИП, — рассказывает Влад.

Волонтеры стараются соблюдать требования сотрудников изолятора. Быть без национальной или протестной символики, не хлопать, не выкрикивать лозунги, не выходить на проезжую часть, не блокировать спецтранспорт, стоять в 300 метрах от ворот спецучреждения.

— Наша волонтерская инициатива была стихийной. Родные задержанных часами стояли на Окрестина — это было душераздирающее зрелище. Они и так переживают, а еще вынуждены пребывать в информационном вакууме и унизительно выпрашивать у правоохранителей хоть какую-то информацию о том, где их близкие. Постепенно начали приходить люди и предлагать помощь: кто-то привозил воду, еду и медикаменты, кто-то — теплую одежду и пледы, стулья и столы, канцелярские принадлежности. Кто-то предлагал свою помощь в составлении списков, в оказании психологической и первой медпомощи, в координации процессов. Есть ситуации, когда невозможно оставаться дома. Иначе ты чувствуешь себя предателем своих взглядов, ценностей и убеждений.

Волонтеры угощают пиццей близких задержанных и проверяют, есть ли запросы у больниц.

— Проверка запросов позволяет избежать бессмысленной траты ресурсов. Например, часто сообщают, что в больницах, где лечат пострадавших, нужна помощь. На месте оказывается, что там уже некуда ставить привезенное и нужно раздавать все прохожим. Есть вбросы, что не хватает волонтеров в Жодино или Слуцке. Приезжаешь — а там километровые очереди из местных, которые тоже хотят помочь. В последние сутки мы часто пишем в соцсетях, что всего хватает, это радует. А если какие-то внезапные потребности и возникают, то они удовлетворяются в течение часа-двух.

Кристина Бугаенко тоже помогает с подвозом вместе с мужем. Девушке 27 лет, она экскурсовод. Из-за пандемии коронавируса работы для нее почти нет, зато есть время, которое так пригодилось сейчас.

— Мы в инстаграме увидели, что нужны водители, решили поехать. Были на Окрестина в полночь и ездили до семи утра 14 августа.

За это время семье удалось отвезти по домам пятерых задержанных.

— Те, кто сидел в ЦИПе на Окрестина, были в нормальном самочувствии. Говорили, что их били, но было сносно. А вот люди из ИВС рассказывали самые страшные вещи. При этом из пятерых мужчин, которых мы везли, конкретно на митинге задержали только одного! Остальные — случайные жертвы. Например, два бармена с Зыбицкой, которые просто шли с работы, когда их потащили в автозак. Это все ужасно. Еще мне показалось, что задержанные на свободе отказываются от еды, потому что просто хотят побыстрее попасть домой.

«Мама, к тебе будут заносить продукты, а ты расфасовывай»

Для людей, которые попали в больницы, фасует гостинцы Евдокия Чекулаева, минчанке 84 года.

— Ой, это не моя идея, — говорит пенсионерка. — Молодежь придумала. Пришла дочка и говорит: «Давай, мама, к тебе будут заносить продукты, а ты расфасовывай по посылкам». Конечно, я согласилась.

Домой к пенсионерке несут шоколад, соки, салфетки, печенье.

— Знаю, что где-то даже разъездные столовые организовали. В последнее время я с людьми общалась мало, я давно на пенсии. А тут за день пришло немало людей, и такие пакеты тащат!

Евдокия Борисовна очень кратко объясняет, почему ей не все равно.

— Потому что вокруг предательство, боль, несправедливость, горечь, вранье.

Среди тех, кто с друзьями развозит помощь по больницам, есть и 17-летний Костя. Школьник объясняет, что просто не может оставаться в стороне.

«Убрали с продажи комнаты в хостеле — это для пострадавших»

Владелец хостела Point Minsk Валерий Борисенко, 34 года, на время снял с продажи 8 из 12 номеров, чтобы освобожденным из изоляторов людям было где переночевать.

Агрессивные разгоны протестующих затронули его постояльцев. Гость из Китая 9 августа вышел в город прогуляться и пропал.

— Вместе с девушкой из Германии, которая тоже у нас гостит, разыскивали. Звонили в МИД, в посольство, в милицию — никакой информации не было. Оказалось, парня задержали. 14 августа он вернулся с милиционерами за паспортом. Когда вернется, предложу ему пожить здесь бесплатно, пока восстановится.

Валерий Борисенко добавляет, что очереди из тех, кому надо помочь, пока к хостелу не стоят. Но дело не в количестве.

— Из Гомеля в Минск приезжала женщина, которая переночевала у нас, пока искала сына. Помогали бы дольше, но она его нашла достаточно быстро, провела здесь всего ночь. Я скажу, что белорусскую волну солидарности видят и за рубежом. Мне пишут наши бывшие постояльцы, они восхищаются сплоченностью и добром, которым люди отвечают, несмотря на угнетение со стороны властей.

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