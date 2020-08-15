Работник парка Челюскинцев выключил атракционы в знак протеста 7 15.08.2020, 16:39

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Забастовка продолжается.

Как сообщает Telegram-канал «Выборы видишь?», забастовки добралась и до парка Челюскинцев. С редакцией канала связался работник Дмитрий Белькович и рассказал, что протестует в одиночку: «Я солидарен с другими рабочими и против беспредела милиции. Выключил аттракцион и не работаю».

Напомним, в Беларуси проходит Всеобщая забастовка. Предприятия по всей стране прекратили работу в знак протеста и выдвигают ряд политических требований, самое главное из которых — уход Лукашенко.

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