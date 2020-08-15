Через центр Минска на «Пушкинскую» прошли девушки в красно-черном и с зеркалами в руках
- 15.08.2020, 19:02
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Черно-красный дресс-код — знак скорби за кровь мирных граждан.
Девушки в красно-черной одежде прошлись сегодня по центру города — от Зыбицкой на «Пушкинскую». В руках у всех были зеркала. В первую очередь эта акция — обращение к силовикам, объяснили участницы, пишет tut.by.
— Это мирный протест небезразличных женщин. Наш слоган: «Как тебе твое отражение?». В руках зеркала со знаком вопроса. Посыл направлен ко всем белорусам. Каждый должен ответить себе честно, может ли он без угрызения совести посмотреть на свое отражение, — пояснила одна из участниц, 30-летняя Евгения Литреева.
В первую очередь это обращение к карательным органам, добавила собеседница. Черно-красный дресс-код — знак скорби за кровь мирных граждан.
Девушки собрались на Зыбицкой, прошли через площадь Свободы, улицы Революционная, Романовская Слободая и Кальварийская до «Пушкинской».