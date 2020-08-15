Виктор Гончаренко: ОМОН и армия должны защищать народ, а не избивать его 13 15.08.2020, 21:00

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Виктор Гончаренко

Фото: Gualter Fatia/Getty Images

Белорусский тренер московского ЦСКА прокомментировал беспредел силовиков.

Белорусский тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко высказал отношение к событиям в Беларуси, сообщает «Прессбол».

«Считаю происходящее недопустимым. Резко против того, чтобы били наш мирный, прекрасный белорусский народ. Милиция, ОМОН и армия должны защищать народ, а не избивать его. Поддерживаю требования честного подсчета голосов на выборах. Попытался проголосовать на участке в посольстве Беларуси в Москве, но ожидание в очереди очень растянулось. Люди стояли по пять, шесть, даже семь часов! И в итоге все равно не попадали на участок, и я тоже не попал. Такое впечатление, что очередь кто-то искусственно сдерживал, чтобы не все проголосовали. Очень многие так и не смогли отдать свой голос», – сказал Гончаренко.

В Минске и других городах Беларуси седьмой день люди массово выходят на улицы.

Ранее силовики в отношении граждан применяли силу, брутально задерживая их.

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