закрыть
15 августа 2020, суббота, 23:01
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Виктор Гончаренко: ОМОН и армия должны защищать народ, а не избивать его

13
  • 15.08.2020, 21:00
  • 6,514
Виктор Гончаренко: ОМОН и армия должны защищать народ, а не избивать его
Виктор Гончаренко
Фото: Gualter Fatia/Getty Images

Белорусский тренер московского ЦСКА прокомментировал беспредел силовиков.

Белорусский тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко высказал отношение к событиям в Беларуси, сообщает «Прессбол».

«Считаю происходящее недопустимым. Резко против того, чтобы били наш мирный, прекрасный белорусский народ. Милиция, ОМОН и армия должны защищать народ, а не избивать его. Поддерживаю требования честного подсчета голосов на выборах. Попытался проголосовать на участке в посольстве Беларуси в Москве, но ожидание в очереди очень растянулось. Люди стояли по пять, шесть, даже семь часов! И в итоге все равно не попадали на участок, и я тоже не попал. Такое впечатление, что очередь кто-то искусственно сдерживал, чтобы не все проголосовали. Очень многие так и не смогли отдать свой голос», – сказал Гончаренко.

В Минске и других городах Беларуси седьмой день люди массово выходят на улицы.

Ранее силовики в отношении граждан применяли силу, брутально задерживая их.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Чак Норрис: Саша, я приеду к тебе в резиденцию и заставлю тебя плакать
Чак Норрис: Саша, я приеду к тебе в резиденцию и заставлю тебя плакать
Наталья Радина просит белорусов добиться разблокировки «Хартии-97» и других сайтов
Наталья Радина просит белорусов добиться разблокировки «Хартии-97» и других сайтов
Бастуют все!
Бастуют все! Ирина Халип
Я всей душой поддерживаю белорусских женщин в белом
Я всей душой поддерживаю белорусских женщин в белом Наталья Радина