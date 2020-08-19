Лукашенко напугают колонны рабочих с техникой: трактора, БЕЛАЗы, тягачи 7 Леонид Канфер

19.08.2020, 21:07

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Психопат не оставляет нам выбора.

Десять дней после начала протестов показали несколько вещей:

1. Режим Лукашнко уже пролил столько крови, что он ни перед чем не остановится. Это очевидно.

2. Останавливать протест подобно смерти. Иначе сотни тысяч людей станут жертвами потерявшего реальность мстительного ублюдка. А всей стране придется жить при диктатуре, о которой мы читали только в книгах про ВЧК, НКВД или гестапо. Белорусам придется жить на оккупированной лукашеску территории.

Ни одной из сторон отступать некуда. Одна до зубов вооружена, другая пока беззащитна. Но выбора у нее, кроме как драться за свободу, тоже нет. На данный момент силы не равны. Плевать упырю, что бастуют заводы. Пусть хоть голодомор наступит - он будет держаться за власть.

Лукашенко понимает только язык силы и может чувствовать себя уверенно только с позиции превосходства. Что его может напугать? Улица. Двухсот-четырехтысячные колонны. Колонны рабочих. Не запертые, а на улице - чтобы никого не могли "запереть". Наоборот, выгонять технику на улицу: трактора, БЕЛАЗы, тягачи - все, что может пригодится.

Я - за мирный протест. Я за мирные революции. Я за смену власти без кровопролития. Но... Освенцим Окрестина работает и сейчас, пыточные РОВД работают и сейчас. Война уже идет. Она пока еще прячется по углам, куда нас не пускают. Но это не значит, что ее нет. И это не "мирная война".

Увы, психопат Лукашенко не оставляет выбора. Важно не строить иллюзий относительно мирной передачи власти. И готовиться. Это не наш выбор. Но уклониться от драки не выйдет.

Леонид Канфер, «Фейсбук»

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