Светлана Тихановская: Барановичи — 10.00, Брест — 14.00

Светлана Тихановская: Барановичи — 10.00, Брест — 14.003
- 2.08.2020, 9:09
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Расписание митингов на сегодня, 2 августа.
Сегодня, 2 августа, кандидат в президенты Светлана Тихановская с представителями штаба Марией Колесниковой и Вероникой Цепкало проведет легальные агитационные митинги в Барановичах и Бресте.
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Расписание:
Барановичи 10.00 — Парк культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ (Молодой парк) по ул.Комсомольской
Брест 14.00 — Аллея у сценической площадки в парке имени воинов-интернационалистов (ул.Московская).