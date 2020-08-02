Светлана Тихановская: Барановичи — 10.00, Брест — 14.00 3 2.08.2020, 9:09

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Светлана Тихановская

Фото: Getty Images

Расписание митингов на сегодня, 2 августа.

Сегодня, 2 августа, кандидат в президенты Светлана Тихановская с представителями штаба Марией Колесниковой и Вероникой Цепкало проведет легальные агитационные митинги в Барановичах и Бресте.

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Расписание:

Барановичи 10.00 — Парк культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ (Молодой парк) по ул.Комсомольской

Брест 14.00 — Аллея у сценической площадки в парке имени воинов-интернационалистов (ул.Московская).