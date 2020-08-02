«Море людей, и все дышат с тобой одним дыханием» 2.08.2020, 11:57

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Фото: «Наша Ніва»

Мы сила, которая может все изменить!

Мы сила, которая может все изменить! Читательница поделилась впечатлениями от митинга в Гродно, пишет телеграм-канал «Баста!».

«Только что вернулась домой с митинга в Гродно!

Это просто фантастика! Море людей, и все дышат с тобой одним дыханием, думают с тобой одинаково! И мечта у нас одна на всех - свободная, расцветающая Беларусь!

Эту потрясающую энергетику чувствуешь кожей и понимаешь, что все вместе – мы сила, которая может все изменить!»

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