«Либо чемоданы, либо Чаушеску!» 2.08.2020, 18:37

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Фото: «Наша Ніва»

Брестчане делятся эмоциями после 20-тысячного митинга.

Эмоциональные высказывания жителей Бреста после 20-тысячного митинга кандидата в президенты Светланы Тихановской опубликовал телеграм-канал «Баста»:

- Брест, сегодня ты просто меня воскресил! То, что я видел сегодня на пикете Светланы, это уже не просто кормление голубей и не рядовая акция, это знак. Знак того, что мы все готовы к переменам, что эти перемены уже в нас, что мы сами всё свершим.

Такого еще не было, атмосфера была такая, что хотелось летать, хотелось обнять каждого пришедшего! Спасибо всем, что мы вместе, спасибо Светлане за надежду на будущее.

- Брест отжег сегодня, конечно! И это еще только пикет, а что будет 9-го, это будет колоссально! Если таракан не помрет от страха, то либо чемоданы, либо Чаушеску!

- Был сегодня на митинге в Бресте. У меня просто слов нет. Были сомнения насчёт всего. Но сегодня они развелись в один миг. Я сотрудник милиции. Было немного страшно идти знаю, что репрессии могут последовать и могут уволить. Если честно уже все равно. Сам тогда пойду и уволюсь.

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