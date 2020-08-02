Представитель Госдумы о Лукашенко: Он стал нахлебником, практически паразитом 28 2.08.2020, 19:44

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Константин Затулин

Затулин считает, что российского посла в Беларуси следует отозвать в РФ.

Первый зампред комитета Госдумы России по делам СНГ, евразийской «интеграции» и связям с соотечественниками Константин Затулин назвал провокацией задержание 33 россиян в Беларуси.

Как передает «Радыё Свабода», об этом политик заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва».

«Он (Александр Лукашенко, - прим.) стал нахлебником, почти паразитом на российско-белорусских отношениях, шантажистом, и в этой ситуации он докатился до провокации с задержанием россиян».

Константин Затулин считает, что российского посла в Беларуси следует отозвать в Россию для консультаций.