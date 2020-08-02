Шумим еще громче! 2.08.2020, 21:06

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Только так стены рухнут.

В Беларуси десятки тысяч человек выходят на акции в поддержку перемен. В это же время, продолжается Флешмоб солидарности в 19:00 в разных формах: люди шумят на балконах, вывешивают бело-красно-белые флаги, громко включают музыку, устраивает вело и автопробеги. В акциях участвуют белорусы всех возрастов.

Они выходят на улицу и просто гуляют по своему району. Приглашают друзей, родственников, соседей делать то же самое.

Таким образом белорусы проявляют солидарность с политзаключенными и сторонниками перемен. Продолжается и волна международной солидарности.

19:00 Шабаны не перестают удивлять.

- У нас под окном уже собираются даже люди с флагами, как только мы включаем музыку. Воодушевляет сильнее чем когда либо. Будем стараться ещё, - делятся участники Флешмоба.

19:00 Речица. В Флешмобе участвует вся семья.

19:00 Автопробег в Марьиной горке, музыка из окон Гомеля.

- Нас всё больше и больше, - делится участник Флешмоба.- Надо ещё громче, чтобы музыка сотрясала стены во всей Беларуси.

19:00 Пикет солидарности с Беларусью прошел в Сакраменто.