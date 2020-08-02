Какой будет погода на неделе
- 2.08.2020, 21:44
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Точный прогноз от синоптиков.
Жары или резкого похолодания не ожидается: немного потеплеет, температура будет в пределах нормы. Об этом сообщает СТВ со ссылкой на начальника отдела краткосрочных прогнозов погоды Республиканского центра по гидрометеорологии (Белгидромета) Марину Грицкевич.
По ее словам, в понедельник погоду еще будет определять область повышенного атмосферного давления, осадков не прогнозируется. В середине недели атмосферное давление начнет снижаться, в отдельных районах ожидаются кратковременные дожди, местами – с грозами.
В низинах и близ водоемов возможны туманы. В дневное время будет около +22-27 градусов тепла, на юге страны – до +29. В понедельник ночью еще будет довольно прохладно – +7-14 градусов, в дальнейшем воздух прогреется до +9-15 градусов.
В Минске в понедельник будет до +22 градусов, во вторник – до +25, в среду – до +20, в четверг – до +24, в пятницу – до +26.
В Бресте в понедельник будет до +26 градусов, во вторник – до +21, в среду – до +23, в четверг – до +24, в пятницу – до +30.
В Гродно в понедельник будет до +24 градусов, во вторник – до +17, в среду – до +22, в четверг – до +24, в пятницу – до +28.
В Витебске в понедельник будет до +22 градусов, во вторник – до +23, в среду – до +22, в четверг – до +23, в пятницу – до +25.
В Могилеве в понедельник будет до +21 градуса, в вторник – до +24, в среду – до +25, в четверг и пятницу – до +24.
В Гомеле в понедельник будет до +21 градусов, во вторник и среду – до +23, в четверг – до +27, в пятницу – до +20.