Какой будет погода на неделе 2.08.2020, 21:44

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Точный прогноз от синоптиков.

Жары или резкого похолодания не ожидается: немного потеплеет, температура будет в пределах нормы. Об этом сообщает СТВ со ссылкой на начальника отдела краткосрочных прогнозов погоды Республиканского центра по гидрометеорологии (Белгидромета) Марину Грицкевич.

По ее словам, в понедельник погоду еще будет определять область повышенного атмосферного давления, осадков не прогнозируется. В середине недели атмосферное давление начнет снижаться, в отдельных районах ожидаются кратковременные дожди, местами – с грозами.

В низинах и близ водоемов возможны туманы. В дневное время будет около +22-27 градусов тепла, на юге страны – до +29. В понедельник ночью еще будет довольно прохладно – +7-14 градусов, в дальнейшем воздух прогреется до +9-15 градусов.

В Минске в понедельник будет до +22 градусов, во вторник – до +25, в среду – до +20, в четверг – до +24, в пятницу – до +26.

В Бресте в понедельник будет до +26 градусов, во вторник – до +21, в среду – до +23, в четверг – до +24, в пятницу – до +30.

В Гродно в понедельник будет до +24 градусов, во вторник – до +17, в среду – до +22, в четверг – до +24, в пятницу – до +28.

В Витебске в понедельник будет до +22 градусов, во вторник – до +23, в среду – до +22, в четверг – до +23, в пятницу – до +25.

В Могилеве в понедельник будет до +21 градуса, в вторник – до +24, в среду – до +25, в четверг и пятницу – до +24.

В Гомеле в понедельник будет до +21 градусов, во вторник и среду – до +23, в четверг – до +27, в пятницу – до +20.