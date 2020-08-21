Андрей Санников: Сегодня главное – отставка Лукашенко 37 21.08.2020, 8:19

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ФОТО: LIDER-PRESS.BY

Это требование наиболее решительно выдвигают рабочие.

Лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников обратился к белорусам:

Дорогие соотечественники!

Нет слов, чтобы передать чувства гордости и благодарности за мужество, самоотверженность и решимость граждан нашей страны, отстаивающих свое достоинство по всей Беларуси, на своих рабочих местах, на улицах и площадях.

Весь мир с восхищением следит за ненасильственной отвагой белорусов, негодует по поводу развязанной против мирных граждан войны со стороны незаконной власти.

Бандит Лукашенко прилюдно лишился всех оснований не только называть себя главой государства, но и причислять себя к белорусам.

Его режим – позорные страницы в нашей истории, которые необходимо как можно быстрее перевернуть.

Беларусь освободилась от страха, освободится и от оккупировавшей ее кучки преступников.

За время борьбы с этим режимом очевидными стали простые и понятные правила: не верить диктатору на слово, не вестись на сценарии спецслужб, крепить солидарность и не отступать от своих требований.

Мы эти правила способны и должны выполнять, чтобы не дать внести раскол в ряды народного протеста. Любые попытки создать какие-то непонятные структуры, которым никто не давал никаких полномочий и которые пытаются подменять болтовней требования народа, опасны и для людей, и для самих этих структур, как показывает недавний пример с «советом для мирных переговоров».

Во время «выборов» граждане Беларуси прекрасно разобрались с теми «кандидатами» которых им пытались навязать спецслужбы и подавляющим большинством поддержали кандидата протеста Сергея Тихановского, вместо которого в бюллетене значилось имя его жены Светланы.

Любые советы, комитеты и президиумы могут быть полезны только если станут отстаивать интересы народа, твердо придерживаться выдвинутых им требований:

- отставка Лукашенко

- освобождение всех политзаключенных

- проведение новых выборов под международным контролем.

Эти требования наиболее решительно сегодня выдвигают рабочие, который выходят на забастовки по всей стране.

Они многим рискнули, чтобы помочь нам всем победить.

Они понимают, что останавливаться нельзя.

Долг каждого сегодня поддержать протесты, поддержать забастовки, поддержать будущее своей страны.

Жыве Беларусь!