Вероника Мищенко: Национальная мобилизация, все — в Минск 16 22.08.2020, 9:23

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Фото: «Наша Ніва»

Эмоциональное обращение одного из лидеров протестов

Национальная мобилизация. Все - в Минск.

На youtube.com появилось эмоциональное обращение одного из лидеров белорусских протестов, активистки партии «Народная Грамада» Вероники Мищенко.

«Один - за всех, и все - за одного! Выходим на улицы. Выходим на забастовки. Не ходим на работу и приезжаем на выходных в Минск, - говорит активистка. - Давайте отстоим свое право жить в свободной стране!».

Независимые телеграм-каналы призвали выйти в воскресенье, 23 августа, на Марш новой Беларуси:

В прошедшее воскресенье прошла самая массовая акция в истории нашей страны, где мы выдвинули 3 простых народных требования:

Немедленная свобода всем задержанным и политзаключенным

Уход Лукашенко

Правосудие над виновными в убийствах и пытках

Тот важнейший и исторический день показал, что белорусы готовы жить в другой стране..

Пришло время жить по-своему.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

МИНСК, 14.00. ПЛОЩАДЬ НЕЗАВИСИМОСТИ. Вновь собираем всех своих соседей и идем целыми районами в центр.

ОСТАЛЬНЫЕ ГОРОДА. Рабочие и все-все-все. МЫ ВАС БУДЕМ ЖДАТЬ НА МАРШ! Организуйтесь с самого утра и организованными автоколоннами выдвигайтесь на Минск! В ближайшие дни мы постараемся сделать все, чтобы помочь с организацией движения.

ПОРА БРАТЬ ЖИЗНЬ СТРАНЫ В НАШИ РУКИ!