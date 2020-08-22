Вероника Мищенко: Национальная мобилизация, все — в Минск

Вероника Мищенко: Национальная мобилизация, все — в Минск16
- 22.08.2020, 9:23
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Эмоциональное обращение одного из лидеров протестов
Национальная мобилизация. Все - в Минск.
На youtube.com появилось эмоциональное обращение одного из лидеров белорусских протестов, активистки партии «Народная Грамада» Вероники Мищенко.
«Один - за всех, и все - за одного! Выходим на улицы. Выходим на забастовки. Не ходим на работу и приезжаем на выходных в Минск, - говорит активистка. - Давайте отстоим свое право жить в свободной стране!».
Независимые телеграм-каналы призвали выйти в воскресенье, 23 августа, на Марш новой Беларуси:
В прошедшее воскресенье прошла самая массовая акция в истории нашей страны, где мы выдвинули 3 простых народных требования:
Немедленная свобода всем задержанным и политзаключенным
Уход Лукашенко
Правосудие над виновными в убийствах и пытках
Тот важнейший и исторический день показал, что белорусы готовы жить в другой стране..
Пришло время жить по-своему.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
МИНСК, 14.00. ПЛОЩАДЬ НЕЗАВИСИМОСТИ. Вновь собираем всех своих соседей и идем целыми районами в центр.
ОСТАЛЬНЫЕ ГОРОДА. Рабочие и все-все-все. МЫ ВАС БУДЕМ ЖДАТЬ НА МАРШ! Организуйтесь с самого утра и организованными автоколоннами выдвигайтесь на Минск! В ближайшие дни мы постараемся сделать все, чтобы помочь с организацией движения.
ПОРА БРАТЬ ЖИЗНЬ СТРАНЫ В НАШИ РУКИ!