Курманбек Бакиев вместе с семьей покинул Беларусь? 25 22.08.2020, 13:25

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КУРМАНБЕК БАКИЕВ

ФОТО: TUT.BY

Бегство связывают с революционной ситуацией в стране.

По неподтвержденной информации стало известно, что в связи с событиями в Беларуси бывший президент Курманбек Бакиев вместе с семьей уже покинул страну. Об этом сообщает VB.KG.

При этом в каком направлении он скрылся пока также не известно. Впрочем, можно предположить, что он последовал примеру своего сына Максима Бакиева, который еще в 2010 году обосновался в Лондоне, и бывшего премьер-министра Данияра Усенова, который, как говорят, уже находится в столице Великобритании.

Правда это или нет в скором времени станет точно известно, но в этой связи хотелось бы затронуть другую тему - активы Бакиевых, которые они ранее вывели из Кыргызстана. Есть мнение, что если бегство бывшего президента КР подтвердится, то весь его бизнес в Беларуси должен перейти в пользу Кыргызстана, так как были использованы те самые активы.

К примеру, ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация» (БНБК), которое ведет строительство агропромышленного комплекса с миллиардным объемом инвестиций. При этом белорусские СМИ сами же указывают, что среди акционеров корпорации числятся экс-президент Кыргызстана Курманбек Бакиев и его сыновья Марат и Максим. В подтверждение к этому не стоит забывать, что гендиректором корпорации стал не кто иной как Даниил Урицкий, он же бывший премьер Данияр Усенов, которого в день выборов навестил Лукашенко.

Возможен ли такой вариант событий, когда имущество Бакиевых в Беларуси может перейти Кыргызстану? Этот вопрос редакция VB.KG адресовала лидеру партии «Чон Казат» Максату Мамытканову.

По его словам, вначале нужно разобраться, какие именно средства использовали Бакиевы для строительства той же корпорации.

- Если они являются акционерами этой компании, то нужно узнать какой долей они владеют и какие именно средства были использованы. Там насколько я помню есть и государственное долевое участие. Но в любом случае мы будем требовать, чтобы наши правоохранительные органы начали проверку всех выведенных активов беглых президентов: сколько, в каком количестве и в каком направлении они ушли, и на что были использованы. Этот вопрос мы будем всегда поднимать, - сказал он.