Протестный Минск в Instagram
- 23.08.2020, 12:56
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Мирные акции протеста, цепи солидарности и свободные люди на улицах столицы.
Tut.by выбрал лучшие фото из Instagram, которые сделаны в столице за неделю. В сегодняшней подборке — мирные протесты и акции солидарности, которые проходят в Минске после выборов.
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✌️✊❤️ В @minskworld классно! ⠀ ❣️ На прошлой неделе в "Минск-Мире" на двух домах комплекса "Пальма" жильцы домов вывесили два огромных БЧБ флага, его длина была в районе 8-9 этаже. Выглядело это действительно классно и масштабно. Позже к ним присоединился ещё один соседний дом с полотном, которое было чуть меньше... Спустя несколько дней флаги в "Пальмах" укоротили до четырёх этажей, а сегодня ночью "неизвестные" их и вовсе сняли... ⠀ 💪 Не беда, решили жильцы соседнего комплекса и развернули ещё один флаг, в 13 этажей. И выглядит это ещё более круто и атмосферно. Тот, кто ездит по второму кольцу, может убедиться лично. Жыве! ⠀ #AlexStrokFotoblog #минскмир #Минск #instaMinsk #Minskworld #Minsklive #верымможампераможам
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Мы, белорусы - мирные люди!✌🏼 И мы не заслуживаем жестокого и бессердечного обращения со стороны властей! Мы не заслуживаем морального и физического насилия, пыток и унижения! Мы всего лишь #требуемсправедливости #требуемпрозрачности #требуемсвободы #требуемправды ! 🤍❤️🤍 P.S.: Для «умников» про БЧБ флаг - данный флаг имеет большую историю, а с 1980-х он является символом борьбы за государственную независимость Беларуси по сей день! 🤍❤️🤍 И как писал Максим Танк: «Глядзіце ў будучыню смела! Настаў доўгачаканы час, Пад сцягам бел-чырвона-белым Чакае перамога нас» 🤍❤️🤍 #беларусь2020 #выборы2020 #belarus2020 #belarusgram #minsk #minskgram #minskcity #minsk2020 #жывебеларусь #верымможампераможам #свободуполитзаключенным #незабудемнепростим #уходи #белокраснобелый #белачырвонабелы #бчб #независимость #занезависимость #незалежнасць #вместемысила #вместепобедим
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Перед выходом из дома обновляю новости. Собираюсь на площадь к Ленину — проверяю, как там «погода» в центре. Этот сказал, что нужно навести порядок. Блин, а если «упорядочят» сегодня меня? Страшновато. Я ведь вою от боли, когда мизинцем об угол треснусь... А вариант, что мне «раскрасят» ноги сине-фиолетовым, как тому парню, за которым я вчера шла, не могу представить физически. Но убеждаю себя, что боженька посылает испытаний нам столько, сколько мы можем вынести. И надеюсь, что для меня он подготовил только те самые углы-антимизинцы. Но узнавать обстановку на митинге, пусть и мирном, — это одно. А когда ты перед походом в магазин читаешь новости? Дворами идти? Так ближе, но передают, что омон хватает народ по дворам. Через переход на Пушкинской? Там много людей, скорбь и даже за цветы пока не бьют. Не бьют? Значит, задача по выбору маршрута решена. Но боюсь, что завтра задачи будут сложнее... P.S. В кадре — Купаловский театр с флагами. Был...
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