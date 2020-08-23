Протестный Минск в Instagram 23.08.2020, 12:56

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Мирные акции протеста, цепи солидарности и свободные люди на улицах столицы.

Tut.by выбрал лучшие фото из Instagram, которые сделаны в столице за неделю. В сегодняшней подборке — мирные протесты и акции солидарности, которые проходят в Минске после выборов.